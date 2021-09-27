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حزب ميركل ينهي عهده بنكسة قوية.. أسوأ خسارة بالانتخابات

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German Chancellor Angela Merkel attends a news conference with North Rhine-Westphalia's State Premier, Christian Democratic Union (CDU) party leader and candidate for chancellor Armin Laschet, in Hagen, Germany September 5, 2021. REUTERS/Thilo Schmuelgen
أنجيلا ميركل (أرشيفية - رويترز)

حزب ميركل ينهي عهده بنكسة قوية.. أسوأ خسارة بالانتخابات

بفارق ضئيل.. الاشتراكيون يغلبون حزب ميركل في الانتخابات الألمانية

العربية.نت - وكالات

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فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانيّة في ألمانيا، طابعًا نهاية عهد المستشارة الجبارة، أنجيلا ميركل.

وقد حصل الحزب المذكور على 25,7% من الأصوات، متقدّمًا بفارق ضئيل على المحافظين، بحسب ما أظهرت النتئاج الرسميّة الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابيّة الفيدراليّة اليوم الاثنين.

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النتيجة الأسوأ

في حين حصل المعسكر المحافظ على 24,1% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حلّ حزب الخضر ثالثًا مع 14,8%، يليه الحزب الديمقراطي الحرّ بنسبة 11,5%.

وكان المرشّح الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، أعلن في وقت سابق أن الألمان يريدون تغييرًا، ويريدون أن يكون مرشّح الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو المستشار المقبل".

نهاية عهد ميركل

يذكر أن هذه الانتكاسة تُلقي بظلالها على نهاية عهد ميركل التي بقيت شعبيتها في أوجّها بعد أربع ولايات، لكنها أثبتت عدم قدرتها على الإعداد لخلافتها.

كما قد تدفع حزب المسيحيين الديمقراطيين إلى مواجهة اضطرابات داخلية وخلافة معقدة لميركل.

يشار إلى أنه على الرغم من فوز الديمقراطي الاشتراكي الضئيل، سيتعين عليه أن يؤلف ائتلافاً من ثلاثة أحزاب، وهو سابقة في تاريخ ألمانيا المعاصر.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية- فرانس برس)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية- فرانس برس)

لذلك من المرجح أن تستمر المفاوضات أشهراً، ما يثير استياء شركاء أكبر اقتصاد أوروبي الذين يخشون شلل الاتحاد الأوروبي حتى أوائل العام 2022.

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