انفجار قوي بمبنى سكني في السويد.. ونقل 25 شخصاً للمستشفى

نُقل نحو 25 شخصاً في السويد للمستشفى بعد انفجار قوي في مبنى سكني بمدينة غوتنبرغ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلت إذاعة "إس. آر" الرسمية.

من جهتها، قالت الشرطة السويدية، إنها فتحت تحقيقاً بالحادثة، لكن ليس لديها أي مشتبه بهم في الوقت الحالي.

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من جانبها، ذكرت أجهزة الطوارئ أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة وإخماد حرائق بالمبنى.

وقالت أجهزة الطوارئ في منطقة غوتنبرغ الكبرى: "تضرر عدد من الشقق السكنية والدرج (في المبنى الذي هزه الانفجار). ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار".

كما قال متحدث باسم أجهزة الطوارئ، إنه تم إجلاء المئات من منطقة الانفجار، بينما قال متحدث باسم مستشفى جامعة ساهلغرينسكا إن من بين من نقلوا للمستشفى ثلاث نساء في حالة خطيرة.

ولم يتضح على الفور السبب المباشر للانفجار أو الحرائق. وشهدت السويد زيادة في جرائم العصابات المنظمة في السنوات الأخيرة، إذ تستخدم عصابات متناحرة المتفجرات والأسلحة النارية لتصفية حساباتها.