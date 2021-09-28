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انفجار قوي بمبنى سكني في السويد.. ونقل 25 شخصاً للمستشفى

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Smoke comes out of windows after an explosion hit an apartment building in Annedal, central Gothenburg, Sweden September 28, 2021. Larsson Rosvall / TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد

انفجار قوي بمبنى سكني في السويد.. ونقل 25 شخصاً للمستشفى

الشرطة تحقق بالحادثة التي وقعت في غوتنبرغ صباح اليوم.. ولا مشتبه بهم حتى الآن

ستوكهولم - رويترز

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نُقل نحو 25 شخصاً في السويد للمستشفى بعد انفجار قوي في مبنى سكني بمدينة غوتنبرغ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلت إذاعة "إس. آر" الرسمية.

المبنى الذي هزه الانفجار
المبنى الذي هزه الانفجار

من جهتها، قالت الشرطة السويدية، إنها فتحت تحقيقاً بالحادثة، لكن ليس لديها أي مشتبه بهم في الوقت الحالي.

من جانبها، ذكرت أجهزة الطوارئ أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة وإخماد حرائق بالمبنى.

وقالت أجهزة الطوارئ في منطقة غوتنبرغ الكبرى: "تضرر عدد من الشقق السكنية والدرج (في المبنى الذي هزه الانفجار). ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار".

الدخان يتصاعد من المبنى
الدخان يتصاعد من المبنى
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كما قال متحدث باسم أجهزة الطوارئ، إنه تم إجلاء المئات من منطقة الانفجار، بينما قال متحدث باسم مستشفى جامعة ساهلغرينسكا إن من بين من نقلوا للمستشفى ثلاث نساء في حالة خطيرة.

ولم يتضح على الفور السبب المباشر للانفجار أو الحرائق. وشهدت السويد زيادة في جرائم العصابات المنظمة في السنوات الأخيرة، إذ تستخدم عصابات متناحرة المتفجرات والأسلحة النارية لتصفية حساباتها.

فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
  • فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
  • فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
  • فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
3 صور
فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الانفجار في السويد
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