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سياسي تركي لأردوغان: لا يمكنك إقامة العدل بتأليف كتاب

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كتاب الرئيس أردوغان عن العدل
أردوغان وحزبه

سياسي تركي لأردوغان: لا يمكنك إقامة العدل بتأليف كتاب

رئيس حزب " السعادة" التركي ينتقد أردوغان على كتابه الجديد "عالم أكثر عدلا"

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

انتقد رئيس حزب "السعادة" التركي تمال كرم الله أوغلو، الاثنين، الكتاب الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتحدث فيه عن "عالم أكثر عدلا".

السياسي التركي البارز تمال كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة
السياسي التركي البارز تمال كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة

وقال كرم الله أوغلو إن على أردوغان الذي أصدر كتابا بعنوان "عالم أكثر عدلا ممكن"، عليه أن يؤسس العدل أولا في بلاده وأن يطبقه.

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رئيس حزب "السعادة" التركي توجه لأردوغان قائلا: "لا يمكنك إقامة العدل بتأليف كتاب ولا يمكنك إقامة العدل بسن القوانين دون تطبيقها".

وأضاف كرم الله أن العدل ليس عملا يتحقق بالخطابات الرنانة وإنما بالممارسات الفعلية.

يُذكر أن ملف الحريات العامة يشكل أيضا أحد أبرز الملفات الضاغطة بين أنقرة من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

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