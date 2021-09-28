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قوات باكستانية تقتل 10 مسلحين في إطلاق نار بمعقل سابق لطالبان

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الجيش الباكستاني
من الجيش الباكستاني

قوات باكستانية تقتل 10 مسلحين في إطلاق نار بمعقل سابق لطالبان

استولت القوات الباكستانية على مخبأ للأسلحة خلال العملية في منطقة وزيرستان الجنوبية بإقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان

بيشاور (باكستان) - أسوشيتد برس 

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أعلن الجيش الباكستاني ان قوات الأمن قتلت 10 مسلحين، بينهم أربعة من قادة المتمردين، في تبادل لإطلاق النار بمعقل سابق لطالبان في شمال غرب البلاد، الثلاثاء.

وبحسب بيان عسكري، استولت القوات أيضا على مخبأ للأسلحة خلال العملية في منطقة وزيرستان الجنوبية في إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان.

ولم يحدد الجيش هوية الجماعة التي ينتمي إليها المقاتلون، وذكر فقط أن المقاتلين القتلى على صلة بهجمات سابقة على مدنيين وقوات امن، وأن المتمردين كانوا يخططون لشن المزيد من الهجمات. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

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وكانت وزيرستان الجنوبية بمثابة قاعدة لطالبان الباكستانية ومسلحين آخرين حتى سنوات قليلة مضت، حيث قال الجيش إنه طهر المنطقة من المسلحين. لكن الهجمات مستمرة.

وحركة طالبان الباكستانية هي جماعة متمردة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، بالرغم من أن الجماعات المسلحة الباكستانية غالبا ما تكون مترابطة مع تلك الموجودة عبر الحدود في أفغانستان.

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