روسيا تطلب من أميركا معلومات بشأن اتفاقية الغواصات

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا بعثت بطلب استفسارات للولايات المتحدة عن معاهدة "أوكوس" الدفاعية، وتعتزم إرسال استفسارات لأستراليا وبريطانيا أيضاً في نفس السياق.

وكانت الاتفاقية الثلاثية التي ستحصل بموجبها أستراليا على تكنولوجيا الغواصات النووية من الولايات المتحدة، قد أغضبت فرنسا وأثارت قلق الصين منذ أن أعلنت عنها واشنطن ولندن وكانبيرا في وقت سابق هذا الشهر.

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وقال السفير الأميركي لدى إندونيسيا اليوم الأربعاء، إن اتفاقية الدفاع الثلاثية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا (أوكوس) لا تستهدف أي دولة بعينها ولا تضع دول منطقة المحيطين الهندي والهادي "في أي وضع غريب".

وأضاف السفير سونغ كيم، وهو أيضاً مبعوث واشنطن الخاص بكوريا الشمالية، خلال منتدى افتراضي، أن الاتفاقية يجب ألا تثير أي قلق فيما يتعلق بالانتشار النووي، وأن الأطراف الثلاثة تحترم تماماً مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".