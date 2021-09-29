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روسيا تطلب من أميركا معلومات بشأن اتفاقية الغواصات

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Russian deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov arrives for a meeting with U.S. special envoy Marshall Billingslea in Vienna, Austria June 22, 2020. REUTERS/Leonhard Foeger
سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
أزمة الغواصات

روسيا تطلب من أميركا معلومات بشأن اتفاقية الغواصات

الخارجية الروسية تبعث بطلبات استفسار للولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا حول معاهدة "أوكوس" الدفاعية

موسكو - رويترز

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قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا بعثت بطلب استفسارات للولايات المتحدة عن معاهدة "أوكوس" الدفاعية، وتعتزم إرسال استفسارات لأستراليا وبريطانيا أيضاً في نفس السياق.

وكانت الاتفاقية الثلاثية التي ستحصل بموجبها أستراليا على تكنولوجيا الغواصات النووية من الولايات المتحدة، قد أغضبت فرنسا وأثارت قلق الصين منذ أن أعلنت عنها واشنطن ولندن وكانبيرا في وقت سابق هذا الشهر.

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وقال السفير الأميركي لدى إندونيسيا اليوم الأربعاء، إن اتفاقية الدفاع الثلاثية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا (أوكوس) لا تستهدف أي دولة بعينها ولا تضع دول منطقة المحيطين الهندي والهادي "في أي وضع غريب".

وأضاف السفير سونغ كيم، وهو أيضاً مبعوث واشنطن الخاص بكوريا الشمالية، خلال منتدى افتراضي، أن الاتفاقية يجب ألا تثير أي قلق فيما يتعلق بالانتشار النووي، وأن الأطراف الثلاثة تحترم تماماً مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

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