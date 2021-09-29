قادة البنتاغون يكذبون بايدن أمام الكونغرس حول الانسحاب من أفغانستان

أعلن كبار المسؤولين في البنتاغون أنهم أوصوا البيت الأبيض بالحفاظ على تواجد عسكري محدود في أفغانستان وذلك في تصريحات تتناقض مع ما جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن حول القضية التي شغلت صناع القرار والرأي العام في أميركا.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي، خلال جلسة استماع جرت أمس الثلاثاء في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إنه نصح الرئيس بايدن بإبقاء 2.5 ألف جندي في أفغانستان، محذرا من أن انسحاب القوات الأميركية بالكامل سيؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية وقواتها.

جلسة استماع مهمة في الكونجرس للقيادات العسكرية وزير الدفاع أوستن و الجنرال مايك رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي و الجنرال ماكينزي بشأن أحداث #افغانستان

الرئيس نفى ابقاء ٢٥٠٠ جندي و الجنرالات نصحوا بذلك تضارب بين الجيش و البيت الأبيض.pic.twitter.com/HHywoPqHUm — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) September 28, 2021

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وأشار ماكينزي إلى أنه سبق أن قدم توصية مماثلة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في خريف عام 2020، ونصح البيت الأبيض حينئذ بإبقاء أربعة آلاف جندي على الأقل في أفغانستان.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في شهادته أيضا أن موقفه منذ خريف 2020 كان متمثلا بضرورة إبقاء 2.5 ألف جندي في أفغانستان مع إمكانية رفع هذا التواجد إلى 3.5 ألف جندي، بهدف المضي قدما نحو "حل تفاوضي".

وقال ميلي إن الولايات المتحدة خسرت الحرب في أفغانستان، واصفا عملية انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد بالقول: "كان ذلك نجاحا لوجيستيا لكنه فشل استراتيجي".

أوستن: بايدن تسلم هذه التوصيات

ورد وزير الدفاع لويد أوستن خلال الجلسة بالايجاب على سؤال عما إذا كان بايدن تسلم هذه التوصيات.

وجاء ذلك على الرغم من إصرار بايدن ومسؤولين في البيت الأبيض مرارا على عدم تلقي الرئيس توصيات من أي قيادات عسكريين بشأن إبقاء قوة عسكرية محدودة في أفغانستان.

As @POTUS told ABC, ending the war in Afghanistan was in our national interest. He said advice was split, but consensus of top military advisors was 2500 troops staying meant escalation due to deal by the previous admin. @SecDef, the Chairman, and GEN McKenzie all reiterated. — Jen Psaki (@PressSec) September 28, 2021

وردا على تصريحات كبار المسؤولين في البنتاغون، نقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على "تويتر" عن بايدن قوله لشبكة ABC إن "إنهاء الحرب في أفغانستان" كان في المصلحة القومية للولايات المتحدة، وإن التوصيات كانت متضاربة، لكن كان هناك توافق بين كبار المستشارين العسكريين على أن إبقاء 2.5 ألف جندي سيجلب تصعيدا، في ظل الصفقة التي أبرمتها إدارة ترمب مع حركة "طالبان" في فبراير 2020.