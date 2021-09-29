.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا أسرع من الصوت

  • الخط
الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية
صاروخ كوري شمالي سابق
صراع الكوريتين

كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا أسرع من الصوت

لم يشهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إطلاق الصاروخ (هواسونغ-8)

سيول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، الثلاثاء، طراز جديد أسرع من الصوت.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، في الوقت الذي طالبت بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن "معاييرهما المزدوجة" بشأن برامج الأسلحة من أجل استئناف المحادثات.

وقالت الوكالة إن تطوير منظومة الأسلحة الجديدة هذه يعزز من قدرات كوريا الشمالية الدفاعية. ولم يشهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، إطلاق الصاروخ (هواسونغ-8)، وفق تقرير الوكالة.

وكانت الكوريتان أطلقتا صواريخ باليستية يوم 15 سبتمبر، في أحدث واقعة في السباق بين الدولتين المتنافستين على تطوير أسلحة متقدمة.

تفاصيل ابتعاث طلبة سعوديين لدراسة الطيران والفضاء السعودية تفاصيل ابتعاث طلبة سعوديين لدراسة الطيران والفضاء

ونددت واشنطن في ذلك الوقت باختبار كوريا الشمالية، وبآخر منفصل أجرته قبلها بأيام قال خبراء إنه قد يكون أول صواريخها الكروز القادرة على حمل رأس نووي، باعتبار ذلك تهديدا لجيرانها، لكنها لم تتطرق لاختبار سيول لصاروخ باليستي يُطلق من غواصة.

وأصدرت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين سلسلة بيانات عبرت فيها عن استعدادها لاستئناف المحادثات المتوقفة بين الكوريتين ولبحث عقد قمة أخرى إذا ألغت سيول معاييرها المزدوجة وسياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ.

وقبيل إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدّد، في تجربة نارية، يوم 15 سبتمبر، أجرت بيونغ يانغ بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد طويل المدى من طراز "كروز"، متحدثة عن "أسلحة استراتيجية ذات أهمية كبرى".

وقال محللون إنّه إذا ما تأكّد إطلاق صواريخ كروز البعيدة المدى هذه، فإنّ ذلك سيمثّل تقدّماً تكنولوجيّاً لكوريا الشمالية، ويمنحها قدرة أفضل لتجنب أنظمة دفاع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون

وعبرت صواريخ كوريا الشمالية مسارا طوله 1500 كلم، فوق كوريا الشمالية ومياهها الإقليمية قبل أن تصل هدفها، وفق الوكالة الكورية الشمالية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارات عدة تحظر على كوريا الشمالية مواصلة برامج أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية، والتي تقول إنها بحاجة لها للدفاع عن نفسها أمام غزو أميركي.

لكن القرارات لم تحظرها من تطوير صواريخ كروز، والتي أجرت عليها تجارب سابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جزائري ضمن أبطال أحدث أفلام جيمس بوند.. فمن هو؟ جزائري ضمن أبطال أحدث أفلام جيمس بوند.. فمن هو؟
"ضربة مزدوجة كارثية".. ماذا لو أُصبت بالأنفلونزا وكورونا معاً؟
الأكثر قراءة
حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية
قصة 100 سوري ولبناني ضحايا أكلة لحوم البشر بأقصى الأرض قصة 100 سوري ولبناني ضحايا أكلة لحوم البشر بأقصى الأرض
السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات
شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها
يحذر من إبادة إذا اكتمل.. صاحب اكتشاف هبوط سد النهضة يفجر مفاجآت يحذر من إبادة إذا اكتمل.. صاحب اكتشاف هبوط سد النهضة يفجر مفاجآت
صدمة لمستخدمي واتس آب.. حظر التطبيق على الملايين بعد شهر صدمة لمستخدمي واتس آب.. حظر التطبيق على الملايين بعد شهر
قبل أن تذهب
وسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.. شبح الإغلاق الحكومي يهدد واشنطن
وسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.. شبح الإغلاق الحكومي يهدد واشنطن
اكتشف المزيد