مصري الجنسية.. اعتقال زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت عناصر الأمن السوداني

أفادت صحيفة "السوداني" الأربعاء أن زعيم "الخلية الإرهابية" التي قتلت عددا من أفراد الأمن السوداني، الثلاثاء، ألقي القبض عليه.

ونقلت عن مصدر أمني مطلع، لم تسمه، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه بمدينة بورتسودان، مشيرة إلى أنه "يحمل جواز سفر باسم محمود، ويلقب بأبو محمد، وهو مصري الجنسية".

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وأضافت، نقلا عن المصدر ذاته، أن "كل المُشتبه فيهم تم القبض عليهم باستثناء عنصر سوداني لا تزال السلطات تُلاحقه".

والثلاثاء، أفادت مصادر "العربية" في الخرطوم بقيام الأمن السوداني بإلقاء القبض على 11 إرهابيا بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية وارتفاع قتلى المخابرات إلى 5.

وكانت صحيفة "السوداني" قد أشارت في وقت سابق، نقلا عن مصدر أمني، الثلاثاء، إلى مقتل 3 ضباط بعد مداهمة منزل قالت إنه يتبع خلية لتنظيم داعش.

وكشف المصدر أن الضباط الثلاثة القتلى برتبة نقيب، وأن "الخلية الإرهابية فتحت النار على القوات الأمنية التي لم تكن مسلحة بالشكل الكافي".

وذكرت الصحيفة أيضا، بحسب المصدر، أن عددا آخر من عناصر القوات أصيبوا في الواقعة.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية تمكنت بعد مواجهات من توقيف عدد من أفراد الخلية بعد فرار آخرين".