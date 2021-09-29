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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني

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الخزانة الأميركية
حزب الله

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني

وزارة الخزانة الأميركية: يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي

العربية.نت، وكالات

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قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، إن واشنطن فرضت عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم بأن الولايات المتحدة وخلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية بمشاركة حكومة قطر، حددتا في إجراءات منسقة، شبكة مالية رئيسية لحزب الله مقرها شبه الجزيرة العربية.

وقال أندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي".

الانتهاكات الإرهابية

وأضاف أندريا جاكي "تؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكة حزب الله المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل حكومة قطر، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، ومنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001، فيما صنف مجلس التعاون الخليجي حزب الله منظمة إرهابية في 2 مارس 2016.

ونشرت الوزارة أسماء من شملتهم العقوبات وهم علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري (علي لاري) وعبد المؤيد البناي (عبد المؤيد) ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGTs) بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 بصيغته المعدلة، لقيامهم بمساعدة حزب الله ماديا أو رعايته أو ماليا أو أو تقنيا أو سلعا أو خدمات أخرى.

كما تم تصنيف كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس (شمس) ويحيى محمد العبد المحسن (عبد المحسن) ومجدي فائز الأستاذ (الأستاذ) وسليمان البناي ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 بصيغته المعدلة لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي البناي أو دعمه.

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