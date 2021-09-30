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البنك الدولي: السودان في مرحلة بناء صعبة وتحتاج إلى وقت

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رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس

البنك الدولي: السودان في مرحلة بناء صعبة وتحتاج إلى وقت

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الخميس، أن السودان في مرحلة بناء صعبة ونعلم أنها تحتاج إلى وقت.

وقال في مؤتمر صحافي عبر التلفزيون السوداني، "عقدت جلسة مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وناقشنا التحديات التي تواجه البلاد".

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وقبل وصوله الخرطوم في زيارة تستغرق يومين، أمس الأربعاء، أعلن مالباس تخصيص ملياري دولار في شكل منح للسودان في العام المقبل.

وحسب موقع "سودان تربيون" قال ديفيد مالباس في بيان: "سعداء للغاية بإعادة التعامل مع السودان، وعلى مدار العام المقبل سنخصص حوالي ملياري دولار في شكل منح لدعم جهود الحكومة للحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن التفاوت".

فرانس برس - من الخرطوم
فرانس برس - من الخرطوم

أول زيارة من 5 عقود

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي، وقالت في بيان "هذه الزيارة هي في الواقع، أول زيارة للسودان من قيادي بهذا المستوى بالبنك الدولي منذ زيارة الرئيس الأسبق للبنك، السيد جوزيف مكنمارا في أوائل سبعينيات القرن الماضي".

كما أضاف البيان: "ولا شك في أن هذه الزيارة لرئيس البنك الدولي لبلادنا، تؤكد التزام هذه المؤسسة بمساعدة حكومة السودان على التغلب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وصولاً إلى قيام عملية تحوّل ديمقراطي سلمي ومستدام".

وتعد هذه أول زيارة لرئيس مجموعة البنك الدولي إلى البلاد مُنذ نحو خمسة عقود.

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