القدس.. مقتل فلسطينية برصاص إسرائيلي بحجة محاولة طعن

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطينية عند باب السلسلة في القدس الشرقية المحتلة، بحجة محاولتها القيام بعملية طعن.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن امرأة حاولت شن هجوم على القوات الإسرائيلية في مدينة القدس، اليوم الخميس.

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ووفق بيان للشرطة فإن المرأة التي كانت تحمل أداة حادة حاولت طعن عناصر من الشرطة في إحدى الطرق المؤدية إلى مسجد الأقصى.

وسمع إطلاق نار وشاهدت مراسلة "فرانس برس" جثة امرأة على الأرض، تم تغطيتها فيما بعد.

مقتل شاب في جنين

في موازاة ذلك، قتل فجر اليوم الخميس، شاب وأصيب اثنان آخران، برصاص قوات إسرائيلية، في بلدة برقين، جنوب غربي جنين.

وأوضح شهود عيان لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلا في منطقة المطلة الواقعة بين بلدتي اليامون وبرقين، وانتشرت في محيطه.

وأضافوا أن القوات أطلقت النار على الشاب من مسافة الصفر في محيط المنزل المذكور، ما أدى إلى مقتله، وإصابة مواطنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.