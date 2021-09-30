قطاع غزة.. مقتل فلسطيني ثالث خلال ساعات برصاص الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بمقتل مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق قطاع غزة.

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وكشفت المعلومات أن قناصة إسرائيليين قتلوا مواطنا فلسطينيا، صباح اليوم، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بزعم اقترابه من السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل، مؤكدة إصابة المواطن الفلسطيني في الرأس برصاص القناصة الإسرائيليين، ما أدى إلى مقتله، على الفور.

الضحية الثالثة خلال ساعات

والضحية هو المواطن الفلسطيني الثالث الذي يقتل خلال ساعات قليلة فقط، حيث قتلت سيدة فلسطينية، فجر اليوم، بذريعة محاولتها طعن شرطي إسرائيلي في القدس، حيث أطلق عليها النار في باب السلسلة بالبلدة القديمة، وهي من بلدة قباطية بمدينة جنين وتبلغ من العمر 30 عاما.

وفي وقت سابق، من صباح الخميس، قتل شاب شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة برقين، بمدينة جنين فجراً.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن مقتل 5 فلسطينيين، على الأقل في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية.