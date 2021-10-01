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للحد من التسلح.. محادثات أميركية روسية "مكثفة" في جنيف

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للحد من التسلح.. محادثات أميركية روسية "مكثفة" في جنيف

الوفدان اتفقا على أن مجموعتي العمل ستركزان على مبادئ وأهداف تحديد الأسلحة في المستقبل

دبي - العربية.نت

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أعلنت الولايات المتحدة وروسيا في بيان مشترك الخميس أنهما أجريتا محادثات "مكثفة وموضوعية" باجتماعهما الثاني في إطار حوار التوازن الاستراتيجي، بهدف تخفيف حدة التوتر بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعتي عمل سوف تجتمعان قبل الاجتماع الثالث بكامل الهيئتين بين البلدين.

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إلى ذلك لم يتم تحديد موعد اللقاء الثالث، وفق رويترز.

يذكر أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين كانا اتفقا بقمة في جنيف في يونيو على إطلاق حوار ثنائي متكامل حول التوازن الاستراتيجي لوضع الأساس لتدابير الحد من الأسلحة والحد من المخاطر في المستقبل.

فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف يوم 16 يونيو 2021 (رويترز)
فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف يوم 16 يونيو 2021 (رويترز)

90% ‬‬من الأسلحة النووية

وتمتلك الدولتان 90% ‬‬من الأسلحة النووية في العالم.

يشار إلى أنه بعد الحصول على تفويض من رئيسي البلدين، استأنفت وفود من الدولتين المحادثات في يوليو وكانت المرة الأولى منذ ما يقرب من عام التي يعقد فيها الطرفان ما يسمى بمحادثات الاستقرار الاستراتيجي، وسط خلافات حول مجموعة من القضايا منها الحد من التسلح.

مبادئ وأهداف تحديد الأسلحة

وخلال الاجتماع الثاني الذي عقد الخميس في جنيف، اتفق الوفدان برئاسة نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أن مجموعتي العمل ستركزان على مبادئ وأهداف تحديد الأسلحة في المستقبل والقدرات والإجراءات ذات التأثيرات الاستراتيجية.

من جهته قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحافيين إن واشنطن تعتقد إنه كان "اجتماعاً مثمراً للغاية".

كما أضاف: "اليوم كانت المناقشات تفاعلية للغاية ونعتقد أننا تمكنا من تناول مجموعة متنوعة من القضايا". وأحجم عن الإدلاء بتفاصيل.

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