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ميقاتي: أعمل على إعادة العلاقات المقطوعة مع العرب

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نجيب ميقاتي (أرشيفية من رويترز)

ميقاتي: أعمل على إعادة العلاقات المقطوعة مع العرب

"على لبنان أن ينأى بنفسه ويبني علاقات جيدة مع المجتمع الدولي والبلدان العربية"

دبي - العربية.نت

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جدد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، تأكيده على أنه سيعمل على إعادة علاقات بلاده المقطوعة مع العرب، مؤكداً أن حكومته ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل من انقطع في علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة.

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ولفت في حديث له من منزله في طرابلس مع شخصيات ووفود شعبية إلى أهمية الانفتاح على الدول العربية وسائر الأصدقاء، معتبراً أن لبنان اليوم في أمس الحاجة إلى وقوف الجميع إلى جانبه، وفق تعبيره.

كما رأى أنه لا بد من أن تعمل الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، حفاظا على المؤسسات واحتراما للدستور.

إلى ذلك، أشار إلى أن لبنان يمر اليوم بالمرحلة الأصعب من تاريخه، مؤكداً أن التحديات الداهمة كبيرة عليه.

علاقات جيدة

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نجيب ميقاتي، كان شدد مراراً على أنه لن يسمح بأن يكون لبنان منصة ضد الدول العربية بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن بيروت يجب أن تبني علاقات جيدة مع المجتمعين العربي والدولي.

كما أضاف في حديث إعلامي قبل أيام، أن لبنان وطن مستقل ذو سيادة وعربي الهوية، مؤكداً أنه "لن يسمح بأن يكون منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال"، وفق قوله.

حكومة جديدة

كذلك اعتبر أن على لبنان أن ينأى بنفسه ويبني علاقات جيدة مع المجتمع الدولي والبلدان العربية.

إلى ذلك، أكد أنه لن يعرض مصلحة لبنان لأي مخاطر ولن يقوم بأي عمل غير مقبول من المجتمع الدولي.

يشار إلى أنه وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، إلا أنه اعتذر عن المهمة في 15 يوليو الماضي، بعد خلافات بينه وبين عون.

وفي 26 يوليو الماضي، تم تكليف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، تشكيل حكومة جديدة.

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