.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

13 يوما ومدارس كابل بلا فتيات..أصوات النساء تزعج طالبان

  • الخط

13 يوما ومدارس كابل بلا فتيات..أصوات النساء تزعج طالبان

محتجات يرفعن لافتات كتب عليها "لا تكسروا أقلامنا .. لا تحرقوا كتبنا.. ولا تغلقوا المدارس"

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال المدارس في أفغانستان مغلقة في وجه الفتيات والمعلمات، على الرغم من مرور حوالي 13 يوما على فتحها للذكور فقط من طلاب ومعلمين.

وقد دفع هذا الوضع عشرات الأفغانيات للخروج أمس في مسيرة شرق العاصمة كابل للمطالبة بفتح المدارس للطالبات.

صور ملونة وملابس تقليدية.. أفغانيات يتحدين نساء طالبان العرب والعالم صور ملونة وملابس تقليدية.. أفغانيات يتحدين نساء طالبان

"لا تحرقوا كتبنا"

كما رفعت المحتجات لافتات كتب عليها "لا تكسروا أقلامنا.. لا تحرقوا كتبنا.. ولا تغلقوا المدارس" .

إلا أن تلك المسيرة على صغرها، أزعجت عناصر طالبان، فما كان منهم إلا أن أطلقوا الرصاص الحي في الهواء، لترويع حفنة خجولة من النسوة خرجت للمطالبة بحق التعليم، الذي تكفله كافة الشرائع حول العالم.

يذكر أن الحركة المتشددة كانت وعدت سابقا أن المدارس ستفتح أبوابها مجددا أمام الفتيات، إلا ن شيئا لم يحصل، وسط قلق آلاف الأمهات الأفغانيات من ضياع مستقبل صغيراتهن.

من احدى المدارس في أفغانستان (أسوشييتد برس
من احدى المدارس في أفغانستان (أسوشييتد برس

فقد أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة قبل أكثر من أسبوع أنه سيُسمح قريبا للفتيات بالعودة إلى مقاعد الدراسة، إلا أنه لم يحدد موعدا لتلك العودة.

طالبان والنساء

يذكر أنه منذ سيطرتها على العاصمة الأفغانية منتصف شهر أغسطس (2021) وأسئلة كثيرة رسمت حول توجهات طالبان، فيما يتعلق بحقوق المرأة والنساء في البلاد، لا سيما بعد أن فتحت المدارس والجامعات الشهر الماضي للذكور فقط.

كما عمدت إلى الطلب من بعض الموظفات في المؤسسات العامة البقاء في منازلهن، وقد أثارت تلك الخطوات قلق آلاف الأفغانيات، فضلا عن تنديد المنظمات الحقوقية الدولية.

يذكر أنه خلال فترة الحكم الأولى لطالبان من 1996 إلى 2001، استبعدت النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يكنّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا فيما ندر.

كما حرمن من التعليم والسفر، فضلا عن العمل في معظم الوظائف والقطاعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خوفا من طالبان.. رسامون يدفنون لوحاتهم ويحرقون ألوانهم خوفا من طالبان.. رسامون يدفنون لوحاتهم ويحرقون ألوانهم
يمكن أخذهما معا..دراسة مبشرة عن لقاح الإنفلونزا وكورونا يمكن أخذهما معا..دراسة مبشرة عن لقاح الإنفلونزا وكورونا
الأكثر قراءة
حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين
هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة "الإخوان"
السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع
أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل
قبل أن تذهب
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
اكتشف المزيد