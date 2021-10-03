العاهل الأردني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد

تلقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

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وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفرّاية أكد في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون، ضرورة إعادة التشغيل الكامل لمركز جابر الحدودي بين البلدين.

جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما #الأردن #سوريا — RHC (@RHCJO) October 3, 2021

وأوضح الوزير أن المركز الحدودي يمثّل أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة.

من جهته، رحّب الوزير السوري بإعادة التشغيل الكامل للمركز، مبدياً استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

واتفق الجانبان على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق الميداني بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجوة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.

يذكر أن مركز حدود جابر يستقبل يوميا بين 90 و110 معاملات شحن، بحسب مدير مركز حدود جابر العقيد مؤيد الزعبي، فيما يبلغ عدد المسافرين بين 600 و700 بين قادم ومغادر يومياً.