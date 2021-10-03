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مقتل 9 مدنيين في انفجار قرب مسجد في كابل

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أرشيفية
أفغانستان وطالبان

مقتل 9 مدنيين في انفجار قرب مسجد في كابل

الانفجار يعتبر الثاني خلال يومين إذ سبق وأكدت وسائل إعلام أفغانية أن سيارة تابعة لحركة طالبان انفجرت الجمعة

العربية.نت، وكالات

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أسفر انفجار وقع خارج مسجد في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد، عن مقتل 9 مدنيين.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر في وقت سابق "استهدف انفجار بعد الظهر تجمّعا لمدنيين قرب مدخل مسجد "عيد كاه" في كابل، ما أدى إلى مقتل عدد منهم"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت تقام صلاة في المسجد بعد ظهر الأحد على والدة مجاهد، التي توفيت الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد المتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، إذ أكد أن "جميع الناس والأصدقاء مدعوون للحضور".

وأفاد أحمد الله، الذي يعمل في متجر قريب من المكان، فرانس برس "سمعت صوت انفجار قرب مسجد "عيد كاه" أعقبه إطلاق نار".

وأضاف "قبيل الانفجار، أغلق عناصر طالبان الطريق لإقامة صلاة من أجل والدة ذبيح الله مجاهد في مسجد "عيد كاه".

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وسمع مراسلو فرانس برس في موقعين في العاصمة صوت الانفجار وإطلاق النار، فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع باتّجاه مستشفى الطوارئ في كابل.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أغسطس الماضي، انسحاب بلاده بشكل رسمي من أفغانستان بعد البقاء لأكثر من عقدين في البلاد.

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