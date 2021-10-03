مقتل 4 أفغان بينهم صحافي و2 من طالبان بهجوم في ننغرهار

لقي أربعة أشخاص بينهم اثنان من أعضاء طالبان وصحافي محلي، مصرعهم في هجوم مسلح شنه مجهولون في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان، عاصمة إقليم ننغرهار.

وقالت لجنة حماية الصحافيين الأفغان، إن الحادث وقع بعد ظهر السبت 2 أكتوبر في الحي الخامس بجلال آباد، وإن الصحافي المحلي سيد معروف سادات، قتل مع اثنين من عناصر طالبان ومدني آخر. كما أصيب نجل الصحافي ومدني آخر.

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وأضاف البيان أن الصحافي الأفغاني تعرض لهجوم من قبل مسلحين وهو في طريقه لحضور حفل. ونددت اللجنة بوفاة سادات ودعت طالبان لتحديد ومحاكمة الجناة.

وكان سيد معروف سادات يعمل لعدة سنوات في قنوات "صباح الخير أفغانستان" و"أريانا" وعدد من وسائل الإعلام المحلية الأخرى في ننغرهار.