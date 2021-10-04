مقتل 4 إرهابيين وعنصر من الأمن في مداهمة مقر خلية داعش بالخرطوم

أفاد مراسل العربية في الخرطوم بوقوع اشتباك اليوم الاثنين مع خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة جبرة جنوب الخرطوم، أسفر عن مقتل 4 إرهابيين وعنصر من الأمن في مداهمة مقر الخلية بالخرطوم.

وقال سكان قرب المنطقة لوسائل إعلام محلية بأنهم سمعوا "دوي رصاص قوي داخل منازلهم"، وأن ذلك انحصر في منطقة الطريق الرئيس لحي جبرة وسط أسواق تجارية معروفة باسم "الأنفال.. اليحيى".

فيديو متداول لاشتباكات بين الأمن السوداني وإرهابيين في حي جبرة بـ #الخرطوم#السودان#الحدث pic.twitter.com/UIlXuQoorR — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) October 4, 2021

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وأدّى تبادل إطلاق النار إلى إصابة السكان بالذعر وسط دعوات من أقاربهم القاطنين في أحياء أخرى إلى ترك منازلهم والتوجه إليهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، صورا لمحيط الحادثة، وسط تحذيرات من عدم المرور بالمنطقة إلى حين السيطرة على الوضع.

وكانت قوات الأمن السودانية، قد أطاحت أمس الأحد، بـ 3 عناصر إرهابية في حي الهدى شرق النيل، بالعاصمة الخرطوم.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر قولها، إن "السلطات الأمنية قبضت على 3 عناصر إرهابية، منهم مصريان والثالث سوداني، بمنطقة الهدى، الواقعة في مدينة شرق النيل"​​​.

وكان جهاز المخابرات العامة السودانية، أعلن عن مداهمة خلية إرهابية بمنطقتي جبرة والأزهري، جنوبي الخرطوم، يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن القبض على 11 من جنسيات مختلفة، ينتمون لتنظيم "داعش"، فيما تمكن 4 آخرون من الهروب.

كما أعلن جهاز المخابرات مصرع 5 وجرح آخر من ضباط المخابرات السودانية أثناء عملية مداهمة الخلية الإرهابية.