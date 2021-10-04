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الأزمة تتوسع.. مناورات عسكرية تركية أذربيجانية قرب حدود إيران

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الحدود الإيرانية الأذربيجانية
إيران وأذربيجان

الأزمة تتوسع.. مناورات عسكرية تركية أذربيجانية قرب حدود إيران

الجيش الإيراني أعلن الأسبوع الماضي أنه يجري تدريبات عند حدوده مع أذربيجان

واشنطن - بندر الدوشي

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أعلنت تركيا تخطيطها لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان هذا الأسبوع في منطقة على الحدود مع إيران بعد أن انتقدت الحكومة في باكو طهران لإجراء مناورات عسكرية بالقرب من حدودها، وفقا لوكالة بلومبيرغ الأميركية.

وقالت الميجور بينار كارا، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني التركية في إعلان تلفزيوني، إن "المناورة ستجرى بمشاركة تركيا وأذربيجان في ناختشفان بأذربيجان في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر".

مناورات إيرانية عند حدود أذربيجان
مناورات إيرانية عند حدود أذربيجان

وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلن الجيش الإيراني الأسبوع الماضي، أنه يجري تدريبات في شمال غربي البلاد. وفي وقت سابق يوم الأحد، دافع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عن التدريبات بالقرب من الحدود مع أذربيجان، والتي ربطها مسؤولون آخرون بعلاقات باكو الوثيقة مع إسرائيل خصم طهران.

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وتشعر إيران بالقلق من صلات إسرائيل بأذربيجان، وهي مصدر رئيسي للنفط لإسرائيل. من جانبها، تزود إسرائيل أذربيجان بطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة عالية التقنية التي ساعدت باكو على قلب الميزان العسكري لصالحها في حرب العام الماضي مع أرمينيا.

وقال خامنئي دون تسمية أي شخص، إن الدول في المنطقة المحيطة بشمال غرب إيران يجب ألا تسمح "للجيوش الأجنبية التي تخدم مصالحها الوطنية" بالتدخل في شؤونها أو الانخراط في جيوشها. كما قال إن وجود القوات الأجنبية في الشرق الأوسط هو "مصدر تدمير"، وحث الدول المجاورة على "البقاء مستقلة" و"موحدة".

من جهته، أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن قلقه من الحشود العسكرية الإيرانية بالقرب من بلاده لأول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود.

وتصاعدت التوترات بين البلدين بسبب فرض أذربيجان ضريبة طريق على الشاحنات الإيرانية المتجهة إلى أرمينيا عبر ناغورنو كاراباخ.

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