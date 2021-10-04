انتخاب فوميو كيشيدا رسمياً رئيساً لوزراء اليابان

وافق البرلمان الياباني اليوم الاثنين على تولي فوميو كيشيدا رئاسة الوزراء، فيما ينتظر أن يعلن الأخير حكومة ستضم شخصيات جديدة وأخرى ستبقى في مناصبها.

وفاز كيشيدا، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، على تارو كونو الذي كان مسؤولاً عن حملة التطعيم في البلاد، كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الأسبوع الماضي.

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وفاز بسهولة في التصويت، الاثنين، في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ حصل على 311 صوتا مقابل 124 لزعيم المعارضة يوكيو إدانو.

ويخلف كيشيدا في رئاسة وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا الذي تنحى عن منصب بعد عام من توليه.

في سياق متصل، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن من المقرر أن يقوم كيشيدا بحل البرلمان الأسبوع المقبل والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر الحالي.

يبدو أن هذه الخطوة المفاجئة تهدف إلى استغلال فترة الهدوء التقليدية التي يتم منحها للحكومات الجديدة والانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبلغت نسبة التأييد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيد سوغا 70% بعد فترة وجيزة من توليه منصبه قبل نحو عام، لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب أسلوب تصديه للجائحة مما دفعه للتنحي لإعطاء فرصة لوجه جديد لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم من خلال الانتخابات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن ممن المتوقع أن يحل كيشيدا (64 عاما) البرلمان في 14 أكتوبر، وسيعلن في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء في وقت لاحق اليوم الاثنين عن إجراء انتخابات في 31 أكتوبر.

ويرى كثر في كيشيدا خيارا آمنا، إذ يحظى بدعم من فصيله ضمن الحزب الحاكم ولا يتوقع أن يبتعد كثيراً عن سياسات الحكومة الحالية.

ومن المقرر أن يكشف كيشيدا تشكيلته الوزارية قريباً، لكن التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية تشير إلى أنه سيبقي عدداً من الوزراء الذين يتولون حقائب رئيسية في مناصبهم.

وذكرت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي، ووزير الدفاع نوبيو كيشي، سيحافظان على منصبيهما. أما وزارة المال فسيتولاها شونيتشي سوزوكي الذي سيحل مكان صهره تارو آسو.