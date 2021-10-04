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غانتس: أحبطنا عملية عدوانية إيرانية ضد أهداف إسرائيلية بقبرص

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بيني غانتس (أرشيفية من فرانس برس)
ميليشيات إيران

غانتس: أحبطنا عملية عدوانية إيرانية ضد أهداف إسرائيلية بقبرص

نفت تقارير إعلامية عن إحباط محاولة اغتيال لها دوافع إجرامية لقطب أعمال إسرائيلي بالجزيرة

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، "إحباط عملية عدوانية شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص"، مؤكدا "أننا سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمننا في كل مكان".

وكتب غانتس في تغريدة عبر "تويتر": "تم إحباط عملية عدوانية أخرى شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص. لا تزال إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وأيضا تحديا لإسرائيل.. سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمن دولة إسرائيل في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد".

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد اتهم إيران، اليوم الاثنين، بمحاولة مهاجمة إسرائيليين يعيشون في قبرص.

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ونفى المتحدث ماتان سيدي تقارير إعلامية عن إحباط محاولة اغتيال لها دوافع إجرامية لقطب أعمال إسرائيلي بالجزيرة، قائلا في بيان "كانت تلك حادثة إرهابية أدارتها إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين".

وقال المتحدث في تصريحات نشرها حساب رئيس وزراء إسرائيل على تويتر "خلافا لبعض المنشورات التي صدرت أمس بشأن الحدث في قبرص، فأوضح نيابة عن الأجهزة الأمنية أن هذه هي عملية إرهابية تم توجيهها من قبل إيران، استهدفت رجال أعمال إسرائيليين يسكنون في قبرص".

وأضاف "هذا ليس حدثا جنائيا، ورجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي لم يكن المستهدف".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضبط قبرص لمواطن أذربيجاني يعرف بأنه قاتل مأجور على صلة بإيران يوم الاثنين الماضي ومعه مسدس وكاتم للصوت، وكان ينوي قتل رجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغا على متن طائرته الخاصة إلى جانب رجال أعمال إسرائيليين آخرين.

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