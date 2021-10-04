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طالبان: دمرنا خلية لداعش بعد ساعات من انفجار كابل

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Taliban fighters walk at the entrance of the Eidgah Mosque after an explosion in Kabul, Afghanistan, Sunday, Oct. 3, 2021. (AP)
عناصر من طالبان أمام المسجد عقب الانفجار
أفغانستان وطالبان

طالبان: دمرنا خلية لداعش بعد ساعات من انفجار كابل

بعد وقوع انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين

كابل - رويترز

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قال متحدث باسم حركة طالبان، إن قوات طالبان دمرت خلية لتنظيم داعش في شمال كابل، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد وقوع انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ولم يرد تأكيد على أن العملية مرتبطة بشكل مباشر بانفجار الأحد الذي كان على ما يبدو أخطر هجوم وقع في العاصمة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأميركية في نهاية أغسطس.

عنصر من طالبان في كابل
عنصر من طالبان في كابل

وأعلن بالفعل الفرع المحلي لتنظيم داعش، المعروف باسم داعش-خراسان، مسؤوليته عن هجمات وقعت على أهداف تابعة لطالبان.

ولم يسو التنظيم بعد خلافاته مع طالبان التي انتصرت على الحكومة المدعومة من الغرب في كابل في أغسطس.

مقتل 9 مدنيين في انفجار قرب مسجد في كابل العرب والعالم أفغانستان وطالبان مقتل 9 مدنيين في انفجار قرب مسجد في كابل

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن وحدة خاصة من طالبان شنت عملية ضد عناصر تنظيم داعش في الحي 17 في شمال كابل في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأضاف في بيان على "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح الاثنين: "تم تدمير قاعدة تنظيم داعش بالكامل وقتل جميع عناصر التنظيم بداخلها نتيجة هذا الهجوم الحاسم والناجح".

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