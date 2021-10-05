لجنة إزالة التمكين في السودان: جهات تحاول إجهاض الثورة

أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان أن مهمتها لن تتوقف وستواجه أي مخططات سياسية.

واتهمت اللجنة، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، المحكمة العليا بمحاولة إجهاض الثورة.

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"غير موضوعية"

وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، إن بعض قرارات اللجنة تم رفضها بمبررات "غير موضوعية".

كما أضاف صالح أن "معارضة جزء في السلطة الانتقالية لعمل اللجنة مهدد لها".

إبطال القرارات

تأتي هذه التصريحات بعد أن أبطلت المحكمة العليا في وقت سابق الثلاثاء القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في مواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، وذلك لـ"عدم اختصاص الجهة التي أصدرته".

كما وجهت المحكمة العليا السلطات والجهة المنوط بها بتنفيذ الحكم، وفق صحف محلية.

إنهاء خدمة 17 قاضياً

يذكر أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال كانت قررت في الآونة الأخيرة إنهاء خدمة 17 قاضياً، بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا.

وبعد قرار الفصل، قرر نادي القضاة تعليق جميع المحاكم في البلاد لمدة 3 أيام اعتباراً من 29 سبتمبر الفائت.