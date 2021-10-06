اتفاق بين عمّان وبيروت ودمشق على خطة تزويد لبنان بالكهرباء

في وقت يشهد لبنان منذ نحو عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق شل قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود، اتفق وزراء الطاقة في كل من الأردن ولبنان وحكومة النظام السوري في ختام اجتماع عقد بعمّان الأربعاء على خارطة طريق لتزويد الأردن للبنان بالكهرباء مروراً بالأراضي السورية.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان إنه تم خلال اجتماع وزراء الطاقة والكهرباء الذي عقد في مقر الوزارة في عمان الأربعاء "الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية"، وفق فرانس برس.

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خطة عمل وجدول زمني

كما أضافت أنه "تم خلال اجتماع اليوم تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء كافة الدراسات الفنية وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد".

كذلك صرحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي للصحافيين، أن "الاجتماع يهدف بشكل أساسي لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء. وقد تلا اجتماعاً فنياً ضم المعنيين في شركات نقل الكهرباء في الدول الثلاث تم عقده بالأمس".

وأوضحت زواتي أن "خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري، وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان".

التمكين التمويلي للاتفاقيات

من جانبه، قال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل: "باشرنا منذ يونيو بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي المدمر"، مضيفاً أن "الربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية يحتاج 3 أشهر".

بدوره، أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: "تتركز خطوتنا المقبلة في لبنان على موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي".

وفي سبتمبر الفائت أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي أن "خط الكهرباء (داخل سوريا) تعرض إلى أضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها".

الغاز المصري

يذكر أن وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وحكومة النظام السوري كانوا اتفقوا باجتماع عقدوه في عمّان في 8 من الشهر الماضي على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان وإمداده بالكهرباء من الأردن الذي يستورد الغاز المصري لإنتاج الطاقة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في 19 أغسطس الماضي تبلغها من السفيرة الأميركية دوروثي شيا موافقة بلادها على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مروراً بسوريا.

يشار إلى أن شحّ المحروقات في لبنان انعكس على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.