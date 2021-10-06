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إسرائيل تكشف شبكة تجسس إيرانية.. وتحقق في الأضرار

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iranian spy
(تعبيرية)

إسرائيل تكشف شبكة تجسس إيرانية.. وتحقق في الأضرار

الشبكة تعمل خلف الأنظار، منذ عام ٢٠١٨ ولم تكتشف إلا اليوم

دبي- العربية.نت

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في ظل استمرار جولات التجسس والهجمات السيبرانية المريبة بين إسرائيل وإيران، بحسب ما أعلنت طهران أكثر من مرة سابقا، وإسرائيل وإن في مرات أقل، كشف اليوم الأربعاء عن شبكة تجسس إيرانية في إسرائيل.

فقد أعلنت شركة إسرائيلية مختصة بالسايبر اكتشاف مجموعة تجسس سيبراني إيرانية تحمل اسم MalKamak ، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

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وأوضحت الشركة المذكورة أن الشبكة تعمل خلف الأنظار، منذ عام ٢٠١٨ ولم تكتشف إلا اليوم.

تحقيق في الأضرار

كما قامت بالتجسس على أهداف في إسرائيل وأخرى في أميركا ودول أخرى حول العالم.

إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أنها أبلغت هيئة "السايبر" الإسرائيلية التي تجري تحقيقا لمعرفة حجم الأضرار المترتبة عن هذا التطور.

يشار إلى أنه لطالما أكدت تل أبيب أنها تعتبر طهران وأنشطتها سواء العلنية أم السرية أكبر تهديد لها.

في المقابل اتهمت طهران مرارا المخابرات الإسرائيلية بمحاولة تنفيذ هجمات سيبرانية وتخريبية داخل البلاد، لا سيما ضد بعض المنشآت النووية.

من إيران (أسوشييتد برس)
من إيران (أسوشييتد برس)

كما اتهمتها باغتيال علماء نوويين كان آخرهم العام الماضي. كذلك حملت إيران إسرائيل مسؤولية استهداف سفن إيرانية، بدورها فعلت تل أبيب الأمر عينه خلال الأشهر الماضية، متهمة إيران بشن هجمات ضد سفن إسرائيلية تجارية ومدنية.

وأمس الثلاثاء جدد قائد الجيش الإسرائيلي موقف بلاده، متوعدا بتكثيف الأنشطة، بما فيها العمليات السرية، ضد إيران وبرنامجها النووي. كما أكد أن الاستخبارات "تعمل ضد توطيد إيران وجودها الإقليمي في الشرق الأوسط".

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