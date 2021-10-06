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الناتو يطرد 8 أعضاء من بعثة روسيا لديه

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الناتو يطرد 8 أعضاء من بعثة روسيا لديه

مسؤول في حلف شمال الأطلسي قال إنهم كانوا "ضباط مخابرات روساً لم يعلن عنهم"

دبي - العربية.نت

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سحب حلف شمال الأطلسي اعتماد 8 أعضاء من بعثة روسيا لدى الناتو، وفق ما أعلن مسؤول في الحلف الأربعاء.

وقال المسؤول إن الأعضاء الـ8 كانوا "ضباط مخابرات روساً لم يعلن عنهم"، وفق رويترز.

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"منفتحون لحوار هادف"

كما أضاف: "يمكننا أيضاً أن نؤكد أننا خفضنا عدد المناصب التي يمكن لروسيا الاتحادية اعتمادها لدى حلف شمال الأطلسي إلى 10".

إلى ذلك أكد أن "سياسة حلف الأطلسي تجاه روسيا تظل ثابتة. لقد عززنا ردعنا ودفاعنا رداً على الإجراءات العدوانية لروسيا، بينما نظل في الوقت نفسه منفتحين لحوار هادف".

موسكو سترد

من جهته كشف المشرع الروسي البارز ليونيد سلوتسكي أن موسكو سترد على قرار حلف شمال الأطلسي، وفق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ونُقل عن سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي قوله إن روسيا قد لا يكون ردها باتخاذ خطوة مماثلة.

يشار إلى أن التوترات بين الناتو وروسيا تصاعدت وجرت محادثات رسمية محدودة بينهما في السنوات الأخيرة.

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