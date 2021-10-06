مجدداً.. استهداف نواب معارضين بتركيا لرفع الحصانة

بعد أقل من أسبوع على بدء الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان التركية في دورته السابعة والعشرين، تلقت رئاسة البرلمان ملخصات جديدة لإجراءات تسعى لرفع الحصانة التشريعية عن أربعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطية وكلاهما موالٍ للأكراد وغالبية نوابهم وقيادتهم من أكراد تركيا.

وتستهدف المقترحات رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، ميرال دانيش بيشتاش، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول هدى كايا، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر جارو بايلان، والنائب في ديار بكر صالح أيدينيز.

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وقدمت الإجراءات في البداية إلى مكتب رئيس البرلمان الذي أحاله إلى لجنة الدستور والعدل المشتركة في البرلمان لمراجعته.

نزع الحصانة

يشار إلى أنه من أجل رفع دعوى قضائية ضد نائب في تركيا، يقوم المدعون العامون بإعداد ملخص للإجراءات، ثم يُحال الاقتراح على التوالي، إلى وزارة العدل ورئاسة البرلمان والجمعية العمومية للبرلمان.

فإذا صوتت الجمعية العامة للبرلمان على نزع الحصانة عن النائب، يحاكم أمام القضاء.

يذكلر أن عددا من نواب حزب الشعوب الديمقراطي جردوا في الماضي من حصانتهم، كما سُجن العشرات من أعضاء الحزب، بمن فيهم نواب سابقون.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت السلطات التركية دعوى قضائية جديدة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.