تهافت على جوازات السفر في كابل.. وطالبان تضرب الحشود

تقاطر المئات من الأفغان الساعين ربما إلى الخروج من البلاد التي تعيش ترديا في الأحوال المعيشية والاقتصادية، إلى مكتب إصدار جوازات السفر في العاصمة كابل اليوم الأربعاء.

فقد أظهرت مقاطع مصورة حشودا غفيرة خارج مكتب الجوازات، فيما عمد عناصر طالبان بحسب وكالة رويترز إلى ضرب الحشود، من أجل إبقائهم في صفوف منتظمة.

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وعلى الرغم من تأكيد موظفي الحركة أن التسليم الفعلي لجوازات السفر لن يبدأ قبل يوم السبت مبدئيًا لأولئك الذين كانت طلباتهم عالقة منذ أغسطس الماضي حين سيطرت طالبان على العاصمة، وأوقفت بالتالي كافة المعاملات، إلا أن المئات نزلوا اليوم إلى عين المكان.

سعيا للخروج

أتت تلك الطوابير بعد أن أعلنت طالبان أمس الثلاثاء أنها ستستأنف إصدار الجوازات، بعد أن أوقفت تلك العملية منذ سقوط حكومة أشرف غني، مما ترك آلاف الأفغان اليائسين لمغادرة البلاد عالقين.

وقال المدير الجديد لمكتب الجوازات، مولوي عالم غول حقاني، في مؤتمر صحافي أمس إن جوازات سفر ما يصل إلى 25 ألف متقدم للحصول على جواز، جاهزة للإصدار.

كما أعلن استدعاء كل الموظفات في إدارة الجوازات للعودة لأعمالهن، للتعامل مع المتقدمات للحصول على جوازات على ما يبدو.

يشار إلى أن الحصول على جواز سفر ساري المفعول، يعني إمكانية مغادرة الآلاف من غير المستعدين للعيش في ظل حكم طالبان، أو الباحثين عن فرص عمل في الخارج، لاسيما وسط تأزم الأحوال الاقتصادية في البلاد، وتفاقم نسب البطالة والجوع أيضا، وسط شح في السيولة.