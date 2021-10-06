الثالثة بأيام.. قوات مشتركة تحاصر خلية إرهابية بالسودان

أفاد شهود عيان في السودان، الأربعاء، بأن السلطات الأمنية أغلقت طريقاً يشق منطقة جبرة جنوب الخرطوم بالقرب من مكان وجدت فيه خلية إرهابية قبل يومين.

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وأضافت مصادر صحافية أن قوات سودانية مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات، نفّذت عملية أمنية جديدة لمداهمة خلية إرهابية جنوب العاصمة، تستهدف خلية إرهابية، تستغل بناية من 5 طوابق في منطقة جبرة.

وجرى خلال المداهمة تبادل لإطلاق نار في محيط مقر الخلية الإرهابية.

في حين عثرت القوات المشتركة على مواد متفجرة وشعارات تنظيم داعش بشقة تستغلها الخلية الإرهابية الجديدة، مؤكدة أن العناصر الإرهابية لاذت بالفرار ولم يتسن توقيف أحد منهم.

وفي سياق متصل أفاد شهود عيان أنه تم فتح طريق البيبسي بضاحية جبرة، حيث دوهمت الخلية، أمام حركة السير بعد إغلاقه لساعات وعادت لطبيعتها.

الثالثة بأيام.. مقتل عسكري و4 مسلّحين

وجاءت هذه الحادثة بعد يومين من إعلان السلطات الأمنية في السودان، مقتل عسكري و4 مسلّحين في اشتباكات اندلعت في منطقة جبرة بجنوب العاصمة الخرطوم، أثناء تنفيذ قوة أمنية - عسكرية مشتركة مداهمة لمخبأين، بعد أسبوع على مقتل 5 ضباط خلال مداهمة مماثلة في المنطقة نفسها.

كما أضاف الاثنين الماضي، أن المداهمة أسفرت عن مقتل 4 من الخلية الإرهابية والقبض على اثنين بالموقع الأول، واعتقال اثنين من العناصر الإرهابية بالموقع الثاني.

وأوضح حينها أن المجموعة الإرهابية أطلقت أعيرة نارية كثيفة في مواجهة القوات الأمنية من أسلحة متنوّعة، شملت رشاشات كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقذائف مضادة للدروع وقنابل يدوية، ما أسفر عن مقتل ضابط صف من القوات المسلّحة - القوات الخاصة، وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين بجروح هم ضابط برتبة رائد وضابط صف من جهاز المخابرات العامة، وضابط صف من قوات الشرطة.

ولفت إلى أن القوات المشتركة نفذت مساء الأحد عملية مداهمة لموقعين بمدينة أم درمان، أسفرت عن القبض على 8 عناصر أجنبية.

مرحلة انتقالية صعبة

تأتي هذه المداهمة بعد أسبوع على مقتل 5 ضباط من جهاز المخابرات العامة، في اشتباك مع مجموعة مسلحة في منطقة جبرة.

ووقعت في 28 سبتمبر أثناء مداهمة خلية من تنظيم داعش. ويومها قالت السلطات السودانية إنه تم توقيف 11 مسلحاً من "دول أجنبية مختلفة" في حين فر 4 آخرون.

كما أعلنت في اليوم التالي، مجموعة مسلحة غير معروفة مسؤوليتها عن مقتل ضباط المخابرات.

يشار إلى أن تلك التحديات الأمنية أتت فيما يمر السودان بمرحلة انتقالية صعبة عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل 2019.

وقد ازداد المشهد السياسي تعقيداً في السودان مع إعلان السلطات في 21 سبتمبر إحباطها محاولة انقلابية، فيما تستمر الاعتصامات في شرق السودان وتشلّ جزءاً من صادراته ووارداته التي تمر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.