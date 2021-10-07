.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المفوضية الأوروبية تبحث سبل حماية الأفغان

  • الخط
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل(فرانس برس)
الممثل الأعلى للكتلة الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل

المفوضية الأوروبية تبحث سبل حماية الأفغان

أول اجتماع للمفوضية الأوروبية لمناقشة حماية الأفغان بعد الانسحاب الأميركي من كابل

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماع افتراضي رفيع المستوى يركز على توفير الحماية للأفغان.

وقال الاتحاد الأوروبي إن المشاركين في اجتماع اليوم الخميس الذي دعا إليه الممثل الأعلى للكتلة الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، سيناقشون الوضع الحالي في أفغانستان والدول المجاورة، بالإضافة إلى خيارات حشد المزيد من الدعم للأفغان المعرضين للخطر.

وأقبل مئات من الأفغان على مكتب جوازات السفر في كابول الأربعاء غداة أنباء عن إعادة فتحه هذا الأسبوع. وتكلف عناصر من طالبان تأمين المكتب ومهام الحفاظ على الأمن، فيما أشار مسؤولون من الحركة إلى أنه سيستأنف عمله السبت، بعد تعليقه منذ سقوط الحكومة السابقة في أغسطس، ما تسبب في تقطع السبل بالكثير ممن يسعون للفرار من البلاد.

رصيد أفغانستان الأسوأ.. تقرير: تغير المناخ سيفاقم نضوب الموارد والصراعات العرب والعالم رصيد أفغانستان الأسوأ.. تقرير: تغير المناخ سيفاقم نضوب الموارد والصراعات

يذكر أن حركة طالبان سيطرت قبل أسابيع على العاصمة كابل بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد، واكتمال انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف الناتو من البلاد، فيما سيطرت الحركة على عتاد وسلاح للقوات الأفغانية يقدر بملايين الدولارات.

ومنذ سيطرتها على الحكم أوقفت منظمات إنسانية مساعداتها إلى أفغانستان، فيما حاولت الحركة مناشدة المجتمع الدولي بإبقاء المساعدات، وتقديم وعود بعدم الاعتداء على المدنيين، أو ارتكاب أي انتهاكات بحق النساء والأقليات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟ لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟
قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر
الأكثر قراءة
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.."أبي لا ينفق علي"
سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟ سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟
مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية
اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة "كوبو السعودي"
"أرامكو" تقترب من إزاحة "أبل" عن عرش شركات العالم الأعلى قيمة
لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون
قبل أن تذهب
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
اكتشف المزيد