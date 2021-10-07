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زلزال بقوة 6,5 درجات يهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

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زلزال تعبيرية

زلزال بقوة 6,5 درجات يهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

الحكومة اليابانية: لا قلق من موجة تسونامي بعد زلزال طوكيو

دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة "رويترز" أن زلزالا هز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأعلنت أنه بقوة 6,5 على مقياس ريختر .

وقالت الحكومة اليابانية إنه "لا قلق من موجة تسونامي بعد زلزال طوكيو".

وأفادت معلومات أولية أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية بأن مركز الزلزال حدد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22,41 بالتوقيت المحلي (13,41 بتوقيت غرينتش) على عمق 80 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

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