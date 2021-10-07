.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زلزال عنيف يضرب باكستان.. 20 قتيلاً ومئات الجرحى

  • الخط
الأهالي في الشوارع عقب الزلزال
3 صور

زلزال عنيف يضرب باكستان.. 20 قتيلاً ومئات الجرحى

مراسل العربية: مقاطعة هرناي هي الأكثر تضررا من الزلزال.. حالة من التأهب لدى الجيش الباكستاني لإنقاذ الجرحى والمنكوبين

العربية.نت، إسلام أباد - عبدالرحمن المزيني

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مراسل "العربية" في باكستان، اليوم الخميس، بأن 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 300 بعدما ضرب زلزال عنيف جنوب البلاد.

الأهالي في الشوارع عقب الزلزال
  • الأهالي في الشوارع عقب الزلزال
  • الأهالي في الشوارع عقب الزلزال
2 صور
الأهالي في الشوارع عقب الزلزال
الأهالي في الشوارع عقب الزلزال
الأهالي في الشوارع عقب الزلزال
الأهالي في الشوارع عقب الزلزال

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب باكستان، ليل الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومتر إلى الشرق من كويتا.

وخلف الزلزال بحسب وسائل إعلام محلية، أضرارا كبيرة. وأفاد مراسلنا بأن مقاطعة هرناي هي الأكثر تضررا من الزلزال، مضيفاً أن هناك حالة من التأهب لدى الجيش الباكستاني لإنقاذ الجرحى والمنكوبين.

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب أفغانستان وباكستان وكشمير العرب والعالم زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب أفغانستان وباكستان وكشمير

وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية. وقال سهيل أنور نائب المفوض بمدينة هارناي لـ"رويترز" إن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.

وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:01 مساء الأربعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟ لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟
قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر
الأكثر قراءة
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.."أبي لا ينفق علي"
سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟ سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟
مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية
اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة "كوبو السعودي"
"أرامكو" تقترب من إزاحة "أبل" عن عرش شركات العالم الأعلى قيمة
لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون
قبل أن تذهب
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
اكتشف المزيد