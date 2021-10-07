زلزال عنيف يضرب باكستان.. 20 قتيلاً ومئات الجرحى

أفاد مراسل "العربية" في باكستان، اليوم الخميس، بأن 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 300 بعدما ضرب زلزال عنيف جنوب البلاد.



الأهالي في الشوارع عقب الزلزال الأهالي في الشوارع عقب الزلزال

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب باكستان، ليل الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومتر إلى الشرق من كويتا.

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Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Pakistan 42 min ago pic.twitter.com/CpQhyXlAEE — EMSC (@LastQuake) October 6, 2021

وخلف الزلزال بحسب وسائل إعلام محلية، أضرارا كبيرة. وأفاد مراسلنا بأن مقاطعة هرناي هي الأكثر تضررا من الزلزال، مضيفاً أن هناك حالة من التأهب لدى الجيش الباكستاني لإنقاذ الجرحى والمنكوبين.

وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية. وقال سهيل أنور نائب المفوض بمدينة هارناي لـ"رويترز" إن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.

وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:01 مساء الأربعاء.