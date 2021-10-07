وزير خارجية أوزبكستان في كابل: طشقند تتمسك بالتزاماتها تجاه أفغانستان

أكد وزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملوف، الذي يزور كابل للمرة الأولى منذ تولي طالبان السلطة، خلال اجتماع مع وزير خارجية طالبان، أن طشقند تفي بالتزاماتها تجاه أفغانستان، حسب ما أعلن طلوع نيوز الأفغاني.

وتقع أوزبكستان في شمال أفغانستان، ولها امتداد قومي في أفغانستان من خلال القومية الأوزبكية.

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وتستقبل أوزبكستان التي تعتبر أكبر دولة من حيث عدد السكان في آسيا الوسطى 35 مليونا، الجنرال عبد الرشيد دوستم المعارض لطالبان، وهو أهم شخصية أوزبكية أفغانية.