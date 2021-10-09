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البرهان يؤكد لرئيس بعثة الأمم المتحدة على ضرورة تسوية أزمة شرق البلاد

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البرهان يلتقي رئيس بعثة يونيتامس
البرهان يلتقي رئيس بعثة يونيتامس
السودان

البرهان يؤكد لرئيس بعثة الأمم المتحدة على ضرورة تسوية أزمة شرق البلاد

قال فولكر في تصريح صحافي إن لقاءه مع رئيس مجلس السيادة يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء مجلس السيادة

العربية.نت، وكالات

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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم السبت بمكتبه، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، حيث تطرق اللقاء للأوضاع بالبلاد والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.

وقال فولكر في تصريح صحافي، إن لقاءه مع رئيس مجلس السيادة يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء مجلس السيادة، مبيناً أنه سيلتقي أيضا مع قوى الحرية والتغيير. وأضاف أن كل هذه اللقاءات تهدف إلى ضرورة التركيز على القضايا الموضوعية والحقيقية أمام عملية الانتقال في السودان.

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وأبان بيرتس أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة تناول العلاقة بين المكونين المدني والعسكري بجانب الأوضاع في شرق السودان. وقال إن اللقاء أكد ضرورة معالجة قضية الشرق باعتبارها قضية وطنية يجب النظر إليها بعين الاعتبار. وأضاف رئيس بعثة يونيتامس أن اللقاء تناول أيضاََ مسودة خارطة الطريق للقضايا العالقة بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية وضرورة الحوار الشامل والكامل بين الأطراف السياسية والاتفاق على خارطة طريق مشتركة.

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