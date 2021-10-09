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"سأعود لتركيا بأول طائرة".. عرض مثير من لاعب سلة معارض لأردوغان

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صورة لأردوغان يلعب كرة السلة مع الوزراء وصورة للاعب أنيس كانتر
أردوغان وحزبه

"سأعود لتركيا بأول طائرة".. عرض مثير من لاعب سلة معارض لأردوغان

أوضح كانتر أنه إذا خسر المباراة سيعود إلى تركيا بأول طائرة، أما إذا خسر أردوغان المباراة فيجب أن يتوقف عن تعذيب الناس وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد تكهنات حول مرض الرئيس التركي، عرض لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والمعارض التركي أنيس كانتر على رجب طيب أردوغان المشاركة في مباراة كرة سلة، وذلك من خلال تدوينة على حسابه الرسمي في "تويتر".

وأوضح كانتر أنه إذا خسر المباراة سيعود إلى تركيا بأول طائرة، أما إذا خسر أردوغان المباراة فيجب أن يتوقف عن تعذيب الناس وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

الدعوة تأتي عقب نشر فيديو للرئيس أردوغان يمارس خلاله لعب كرة السلة.

الفيديو نُشر عقب مقال لصحافي تركي في مجلة "فورين بوليسي" Foreign Policy أميركية، قال فيه إن صحة الرئيس أردوغان تسوء.

وكان الصحافي ستيفن إيه كوك نشر مقالاً قال فيه، إن الرئيس أردوغان قد يكون مريضاً لدرجة أنه لا يستطيع أن يحكم تركيا.

وبعد يوم واحد من نشر المقال، شارك مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون على "تويتر" مقطع فيديو مدته 3 ثوان لأردوغان وهو يلعب كرة السلة.

وبعد أسبوع كامل من تداول أخبار حول مرض الرئيس أردوغان، أصدرت الرئاسة التركية بيانا حول صحة الرئيس، تنفي فيه الأنباء المتداولة.

ونفى ألتون، مرض أردوغان، وقال إن وسائل الإعلام الرئيسية تعاني من الأخبار الكاذبة، وهي نفس المشكلة التي تعاني منها وسائل التواصل الاجتماعي، على حد قوله، واصفا سهولة نشر ما أسماها "الأكاذيب"، بالأمر المقلق.

يُذكر أن أنيس كانتر، المحترف ضمن فريق "بوسطن سيلتك"، من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لـ"حركة الخدمة"، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.

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