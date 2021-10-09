"سأعود لتركيا بأول طائرة".. عرض مثير من لاعب سلة معارض لأردوغان

بعد تكهنات حول مرض الرئيس التركي، عرض لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والمعارض التركي أنيس كانتر على رجب طيب أردوغان المشاركة في مباراة كرة سلة، وذلك من خلال تدوينة على حسابه الرسمي في "تويتر".

وأوضح كانتر أنه إذا خسر المباراة سيعود إلى تركيا بأول طائرة، أما إذا خسر أردوغان المباراة فيجب أن يتوقف عن تعذيب الناس وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

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Ok!!

I see you @RTErdogan



Let’s play 1 on 1.

If I lose I will come back to Turkey with the first flight and I’m all yours but if you lose you have stop torturing people and free all the political prisoners who are suffering in jail.



Deal ? https://t.co/u4REQsvnpB — Enes Kanter (@EnesKanter) October 3, 2021

الدعوة تأتي عقب نشر فيديو للرئيس أردوغان يمارس خلاله لعب كرة السلة.

الفيديو نُشر عقب مقال لصحافي تركي في مجلة "فورين بوليسي" Foreign Policy أميركية، قال فيه إن صحة الرئيس أردوغان تسوء.

وكان الصحافي ستيفن إيه كوك نشر مقالاً قال فيه، إن الرئيس أردوغان قد يكون مريضاً لدرجة أنه لا يستطيع أن يحكم تركيا.

وبعد يوم واحد من نشر المقال، شارك مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون على "تويتر" مقطع فيديو مدته 3 ثوان لأردوغان وهو يلعب كرة السلة.

وبعد أسبوع كامل من تداول أخبار حول مرض الرئيس أردوغان، أصدرت الرئاسة التركية بيانا حول صحة الرئيس، تنفي فيه الأنباء المتداولة.

ونفى ألتون، مرض أردوغان، وقال إن وسائل الإعلام الرئيسية تعاني من الأخبار الكاذبة، وهي نفس المشكلة التي تعاني منها وسائل التواصل الاجتماعي، على حد قوله، واصفا سهولة نشر ما أسماها "الأكاذيب"، بالأمر المقلق.

يُذكر أن أنيس كانتر، المحترف ضمن فريق "بوسطن سيلتك"، من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لـ"حركة الخدمة"، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.