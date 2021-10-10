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بالفيديو.. مقتل 19 شخصاً في تحطم طائرة ركاب بروسيا

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صورة من مكان سقوط طائرة تقل مظليين في روسيا
صورة من مكان سقوط طائرة تقل مظليين في روسيا

بالفيديو.. مقتل 19 شخصاً في تحطم طائرة ركاب بروسيا

دبي - العربية.نت

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تحطمت طائرة تقل مظليين اليوم الأحد، في منطقة منزلينسك في تتارستان وهي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، ويقدر عدد ركاب الطائرة بـ 23 شخصا.

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وقال مصدر مطلع إن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث، فيما يبقى مصير ثلاثة آخرين مجهولا، وفق ما نقلته وكالة "انترفاكس".

فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بأنه حسب المعلومات الأولية، لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 7، وأكدت وزارة الصحة في تتارستان أن المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مضيفة أن حالة أحدهم "خطيرة جدا"

كذلك، ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طياري الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.

يذكر أن الطائرة المنكوبة من طراز L410، وهي طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية. وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري للطائرة عام 1973.

وفي سبتمبر، نفذت طائرة مماثلة هبوطا قاسيا في منطقة إيركوتسك شرقي روسيا، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.

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