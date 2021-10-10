بالفيديو.. مقتل 19 شخصاً في تحطم طائرة ركاب بروسيا

تحطمت طائرة تقل مظليين اليوم الأحد، في منطقة منزلينسك في تتارستان وهي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، ويقدر عدد ركاب الطائرة بـ 23 شخصا.

وقال مصدر مطلع إن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث، فيما يبقى مصير ثلاثة آخرين مجهولا، وفق ما نقلته وكالة "انترفاكس".

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فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بأنه حسب المعلومات الأولية، لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 7، وأكدت وزارة الصحة في تتارستان أن المصابين السبعة نقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مضيفة أن حالة أحدهم "خطيرة جدا"

كذلك، ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طياري الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.

Точно так же как я предсказал катастрофу Бе-200ЧС и Ил-112В, сбывается мой прогноз и по L-410



В РФ разбился самолёт L-410 с парашютистами



Погибло 19 чел



Материал об аварийности и дефективности собираемых в РФ L-410 https://t.co/Wcc7aMrtcS я публиковал в июле этого года. pic.twitter.com/iimH6a9wWr — Александр Коваленко (@zloy_odessit) October 10, 2021

يذكر أن الطائرة المنكوبة من طراز L410، وهي طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية. وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري للطائرة عام 1973.

وفي سبتمبر، نفذت طائرة مماثلة هبوطا قاسيا في منطقة إيركوتسك شرقي روسيا، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.