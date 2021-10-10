وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن 85 عاماً

توفي عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن 85 عاما، كما أفادت محطة "بي تي في" التلفزيونية الحكومية الأحد.

وقالت مصادر تداولتها مواقع محلية، إن العالِم النووي عانى من صعوبة في التنفس، ونُقل على الإثر إلى المستشفى، حيث توفي بفشل رئوي.

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ووُلد خان، الذي حمل لقب "أبو القنبلة النووية الباكستانية"، في مدينة بوبال الهندية عام 1936، وتخرج في كلية العلوم - جامعة كاراتشي عام 1960، كما سافر لاستكمال دراسته في علوم المعادن في جامعة برلين التقنية.

هذا وينظر الباكستانيون إلى خان باعتباره بطلاً قومياً لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، فيما يعتبره الغرب مسؤولاً عن تهريب تكنولوجيا نووية إلى خصومها.