.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البرهان: البعض في السودان يحاول إقصاء القوات المسلحة

  • الخط
عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)
عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

البرهان: البعض في السودان يحاول إقصاء القوات المسلحة

اعتبر أن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين بعض القوى السياسية بمحاولة شغل الرأي العام "بافتعال مشاكل" مع القوات المسلحة والدعم السريع.

كما أشار إلى أن هناك "محاولات لإقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي" . وأضاف مخاطبا ضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد بيان صادر عن المجلس، أن "القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة".

حمدوك يلتقي البرهان ثانية لحل الخلاف.. ولا نتائج العرب والعالم مصادر للعربية حمدوك يلتقي البرهان ثانية لحل الخلاف.. ولا نتائج

توسيع المشاركة

إلى ذلك، أكد الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة بإشراك كل القوي الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وشدد على أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية "ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا"

كذلك، حيا البرهان أفراد القوات المسلحة والدعم السريع، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي يقومون بها رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام القيادة العامة بتحسين وضع الفرد العسكري المعيشي وبيئة العمل.

من الخرطوم (فرانس برس)
من الخرطوم (فرانس برس)

يذكر أن البرهان كان التقى أمس الأحد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من أجل حل الخلافات القائمة منذ فترة بين المكونين العسكري والمدني المشاركين في السلطة الانتقالية التي تدير الحكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومن أجل تهدئة أزمة شرق السودان، إلا أن اللقاء لم يتوصل إلى حلول ناجعة، بحسب ما أفادت مصادر للعربية.

ومنذ الشهر الماضي تصاعد التوتر بين الجانبين، لاسيما عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 21 سبتمبر.

فيما تقاذف الطرفان الاتهامات والمسؤوليات عما وصلت إليه الحال في البلاد، أمنيا واقتصاديا ومعيشيا. كما اتهمت بعض الجهات السياسية ومنها تجمع المهنيين السودانيين المكون العسكري بمحاولة التغول والسيطرة على السلطة وسحب البساط من تحت أرجل المكون المدني، وهو ما نفته القوات العسكرية ومجلس السيادة مرارا، مؤكدا أنه سيسلم السلطة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اختراق جديد يقهر اختراق جديد يقهر "كورونا" بكوكتيل من الأجسام المضادة
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
غموض كبير في مصر عن ميكروباص سقط بالنيل واختفى مع ركابه غموض كبير في مصر عن ميكروباص سقط بالنيل واختفى مع ركابه
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد