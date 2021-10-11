سيناتور ديمقراطي: تركيا تقوض الاستقرار في شرق المتوسط

هاجم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، تركيا مجدداً، متهماً إياها بتقويض الاستقرار في شرق المتوسط، بعد انتهاكها المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص.

وقال مينينديز في تغريدة له على تويتر أمس الأحد: "تعمل تركيا مرة أخرى على تقويض الاستقرار في شرق البحر المتوسط، وهذه المرة بانتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص".

Turkey is once again undermining stability in the Eastern Med, this time by violating the Republic of Cyprus’ Exclusive Economic Zone. The US must stand with Cyprus, and the EU should also fully support the vital interests of one of its member states. https://t.co/KcrXkT5eNY — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) October 10, 2021

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كذلك أضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب قبرص، كما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدعم بشكل كامل المصالح الحيوية لإحدى دوله الأعضاء".

"عودة الاستفزازات التركية"

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية ديميتريس صامويل كان أكد يوم 7 أكتوبر الحالي أن نيقوسيا شهدت "عودة الاستفزازات التركية" في البحر المتوسط.

وقال صامويل في مقابلة مع "العربية": "تركيا تتدخل وتعترض عمل مشروع شرق المتوسط المتصل بالتنقيب عن الغاز واستخراجه"، مشدداً على أنه "يتوجب على أنقرة أن تحترم القانون الدولي".

أما في ما يخص المباحثات حول مستقبل جزيرة قبرص بشقيها، فكشف: "طالبنا بحل اتحادي للجزيرة بكل وضوح. لكن تركيا ترفض الحل الاتحادي وتعرض حل الدولتين"، مؤكداً أن "حل الدولتين الذي تطرحه أنقرة يتعارض مع القرارات الأممية".

"خط أحمر"

تأتي هذه التصريحات بينما أعلنت وزارة الخارجية التركية في 6 أكتوبر الحالي عن انتهاء جولة المحادثات التشاورية رقم 63 بين تركيا واليونان، التي عقدت في أنقرة وبحثت في مشاكلهما المتصلة بالبحر المتوسط.

واعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، أن حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية "خط أحمر" لن تسمح أنقرة بالمساس بها.