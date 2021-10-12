بلومبيرغ: أردوغان يطلب الاجتماع بالرئيس بايدن خلال قمة العشرين

يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغلال قمة العشرين المقبلة في روما للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن للسماح لأنقرة بشراء عشرات الطائرات الحربية الأميركية، في محاولة للتغلب على رفض واشنطن لصفقات الأسلحة الرئيسية مع بلاده بعد شرائها دفاعات جوية روسية.

وقال مسؤولان تركيان مطلعان، إن تركيا أرسلت طلبًا رسميًا إلى الولايات المتحدة في 30 سبتمبر لشراء 40 طائرة جديدة من طراز F-16 Block 70 لتحديث مقاتلاتها الحالية من طراز F-16.

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وقالوا إن الصفقة يحتمل أن تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، لكن الموافقة سيكون من الصعب الفوز بها، بالنظر إلى معارضة الكونغرس لشراء صواريخ إس -400 الروسية وموقف تركيا الثابت.

أردوغان يتوقع لقاء بايدن

وقال المسؤولون الأتراك إن أردوغان يتوقع لقاء بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في روما في نهاية هذا الشهر على الرغم من عدم الإعلان عن أي اجتماع وليس من الواضح مدى استعداد بايدن للنظر في طلب الأسلحة. وقالوا إن هدف تركيا هو تأمين طائرات متوافقة مع حلف شمال الأطلسي وفقا بلومبيرغ.

وطالبت واشنطن أنقرة بإلغاء S-400 مقابل رفع العقوبات الأميركية ذات الصلة، لكن تركيا لم تتراجع. وقطعت العقوبات أكبر وكالة للمشتريات الدفاعية في تركيا عن المؤسسات المالية الأميركية والأجهزة العسكرية والتكنولوجيا. كما تم حظر تراخيص تصدير جديدة لنقل البضائع أو التكنولوجيا الأميركية إلى الوكالة.

وقال آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد أبحاث السياسة الخارجية في واشنطن: "لقد قال الكونغرس إننا لن نوقع على اتفاقيات الأسلحة الرئيسية مع تركيا حتى نحصل على قرار بشأن صواريخ إس -400. وأضاف يواجه هذا الطلب الذي طرحه الأتراك مهمة صعبة للغاية للحصول على الموافقة على تصدير طائرات F-16 إلى تركيا".

وتخطط تركيا، التي تأخرت بالفعل لتحديث أسطولها من طراز F-16 كحل مؤقت لقدرتها المقاتلة حيث تطمح إلى تطوير طائراتها الخاصة، وفقا لما ذكره أردا مولود أوغلو، خبير الطيران التركي المقيم في أنقرة.