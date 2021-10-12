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جندي كوري شمالي بزي أزرق يثير ضجة في وسائل التواصل

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الرجل الصاروخ
كوريا الشمالية

جندي كوري شمالي بزي أزرق يثير ضجة في وسائل التواصل

أثار ظهور الجندي في صورة نشرها الإعلام الرسمي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي إذ وصفه البعض "بالبطل الخارق" و"كابتن كوريا الشمالية" فضلاً عن "الرجل الصاروخ"

العربية.نت، وكالات

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أثار جندي من كوريا الشمالية يرتدي زيا أزرق ضيقا للغاية ظهر في صورة نشرها الإعلام الرسمي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصفه البعض "بالبطل الخارق" و"كابتن كوريا الشمالية" فضلا عن "الرجل الصاروخ".

كان الجندي من بين 30 جنديا وقفوا في صورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال استعراض لمنظومات أسلحة يوم الاثنين. ونشرت كوريا الشمالية صور الفعالية بعدها بيوم.

كان الجميع تقريبا يرتدي الزي العسكري الأخضر الذي يشتهر به الجيش هناك، لكن اثنين فقط ارتديا لونين مختلفين: أحدهما ارتدى زيا أزرق والآخر ارتدى زيا أزرق غامقا، وارتدى كيم بذلة داكنة اللون.

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سخر بعض مستخدمي تويتر في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرها من المنظر، وقالوا إنه يبدو مثل "قذيفة مدفع بشرية" أو ما يعادل كابتن أميركا في كوريا الشمالية.

رجل الصاروخ

ووصفه آخرون بأنه "بطل خارق"، و"رجل الصاروخ" كما تكهن البعض بأنه قد يكون عضوا في قوات الفضاء (غير الموجودة) لكوريا الشمالية.

لم تحدد وسائل الإعلام في كوريا الشمالية هوية الرجل، لكن جيفري لويس، خبير في معهد ميدلبيري للدراسات الدولية في مونتيري، قال على تويتر إنه "يبدو كمظلي".

أظهرت صور أخرى كيم وهو يشاهد مجموعة من الطائرات تحلق في تشكيل خلال عرض جوي قبل المعرض.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية إن "مجموعة من المظليين المحترفين قدمت مهارات الهبوط ونشرت علم الحزب الأحمر في سماء (أكتوبر/ تشرين أول)" قبل مراسم الافتتاح.

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