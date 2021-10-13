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بلينكن: نريد توسيع دائرة الدول التي توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل

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وزاء خارجية الإمارات وأميركا وإسرائيل
الصورة من حساب وزير الخارجية الإسرائيلي على "تويتر"

بلينكن: نريد توسيع دائرة الدول التي توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل

بلينكن: تحدثت مع وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل عن سوريا وإيران

العربية.نت، وكالات

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قال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة اليوم الأربعاء تريد توسيع دائرة الدول التي توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، مضيفا بأنه تحدث مع وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل عن سوريا وإيران.

وكشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن عن أن الولايات المتحدة ستبحث كل الخيارات الممكنة للتصدي للتحدي الذي تشكله إيران.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الوقت ينفد فيما يتعلق بعودة إيران للمحادثات النووية.

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وصرح بلينكن بأن الولايات المتحدة تراقب تعليقات إيران عن كثب، مشددا على أن واشنطن هي مستعدة للانتقال إلى "خيارات أخرى".

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ​أنتوني بلينكن​، أن "تطبيع العلاقات بين ​الدول العربية​ و​إسرائيل​ سيساهم في تحقيق الاستقرار، والرئيس الأميركي ​جو بايدن​ أكد على حل الدولتين، كما نؤكد على أهمية التعايش السلمي في المنطقة".

ولفت إلى أن "بايدن أكد على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمحادثات مع ​الإمارات​ وإسرائيل تناولت ​إيران​ و​سوريا​ وقضايا المنطقة، والشركات الإماراتية والإسرائيلية تتعاون في عدة مجالات".

وشدد بلينكن على أن "طريق الدبلوماسية مع إيران هو الخيار الأفضل، ويجب على إيران عدم التهرب من التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​"، وأضاف: "من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام واستقرار وسنعمل على تحقيق هذا الهدف، ونحن نعمل من أجل مستقبل مشرق لشعوب ​الشرق الأوسط​".

وأكد "أننا ملتزمون بضمان أمن إسرائيل من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، و نسعى لتوسيع نطاق اتفاقيات السلام في المنطقة، و لجعل اتفاقيات السلام ملهمة للدول الأخرى".

وكشف أن "واشنطن لا تعتزم دعم أي جهود للتطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد".

لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن

فيما قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده لا تريد ظهور حزب الله آخر في اليمن، معلنا عن رضا الإمارات عن "علاقتنا المتنامية مع إسرائيل".

وأعلن آل نهيان أنه سيزور إسرائيل قريباً، مشدداً على أنه "لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين".

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