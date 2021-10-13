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تقرير أوروبي: الحكومة التركية كلفت داعش بتنفيذ مذبحة أنقرة

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الرئيس التركي أردوغان
الرئيس التركي أردوغان
أردوغان وحزبه

تقرير أوروبي: الحكومة التركية كلفت داعش بتنفيذ مذبحة أنقرة

انتحاريان فجرا نفسيهما خلال مسيرة سلمية في العاصمة أنقرة عام 2015 ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص، فيما يعد أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا المعاصر

دبي - قناة العربية

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اتهم تقرير أوروبي، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتكليف تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ تفجير نفذه انتحاريان أثناء مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015.

من مذبحة أنقرة 2015
  • من مذبحة أنقرة 2015
  • من مذبحة أنقرة 2015
2 صور
من مذبحة أنقرة 2015
من مذبحة أنقرة 2015
من مذبحة أنقرة 2015
من مذبحة أنقرة 2015

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن تقريراً سرياً لمخابرات الاتحاد الأوروبي، اتهم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتكليف تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ مذبحة أنقرة أكتوبر 2015.

وكان انتحاريان فجرا نفسيهما خلال مسيرة سلمية في العاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص، فيما يعدّ أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا المعاصر.

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وحمّلت الحكومة التركية المسؤولية عن الهجوم لتنظيم داعش الإرهابي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه، وهو ما رفع حدة التوتر بين الحكومة و"حزب الشعوب الديمقراطية" المعارض المؤيد للأكراد، الذي عدّ الهجوم موجهاً ضده.

ووجهت السلطات اتهامات إلى 36 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم داعش بعضهم حوكم غيابياً، وقضت محكمة تركية بسجن 9 متهمين مدى الحياة في أغسطس 2018.

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