تقرير أوروبي: الحكومة التركية كلفت داعش بتنفيذ مذبحة أنقرة

اتهم تقرير أوروبي، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتكليف تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ تفجير نفذه انتحاريان أثناء مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015.



من مذبحة أنقرة 2015 من مذبحة أنقرة 2015

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن تقريراً سرياً لمخابرات الاتحاد الأوروبي، اتهم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتكليف تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ مذبحة أنقرة أكتوبر 2015.

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وكان انتحاريان فجرا نفسيهما خلال مسيرة سلمية في العاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص، فيما يعدّ أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا المعاصر.

وحمّلت الحكومة التركية المسؤولية عن الهجوم لتنظيم داعش الإرهابي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه، وهو ما رفع حدة التوتر بين الحكومة و"حزب الشعوب الديمقراطية" المعارض المؤيد للأكراد، الذي عدّ الهجوم موجهاً ضده.

ووجهت السلطات اتهامات إلى 36 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم داعش بعضهم حوكم غيابياً، وقضت محكمة تركية بسجن 9 متهمين مدى الحياة في أغسطس 2018.