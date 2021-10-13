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لبنان.. سقوط طائرة مدنية على متنها شخصان في البحر

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لبنان.. سقوط طائرة مدنية على متنها شخصان في البحر

الطائرة تابعة لـ"نادي الطيران اللبناني" وقد سقطت في البحر قبالة بلدة حالات بمحافظة جبل لبنان

العربية.نت

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سقطت طائرة مدنية صغيرة على متنها شخصان، اليوم الأربعاء، في البحر قبالة السواحل اللبنانية.

وأعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية، أن البحث جار عن الطائرة وراكبيها بينما لم يتبين بعد سبب سقوطها.

طائرة تابعة لنادي الطيران اللبناني (أرشيفية)
طائرة تابعة لنادي الطيران اللبناني (أرشيفية)
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والطائرة تابعة لـ"نادي الطيران اللبناني"، وقد سقطت في البحر قبالة بلدة حالات بمحافظة جبل لبنان.

وطلبت رئاسة الحكومة من الجيش إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الشابين اللذين كانا على متن الطائرة.

كما تم استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.

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