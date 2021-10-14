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اشتباكات بيروت.. الجيش اللبناني يوقف 9 بينهم سوري

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عناصر من حزب الله وحركة أمل في الطيونة (فرانس برس)

اشتباكات بيروت.. الجيش اللبناني يوقف 9 بينهم سوري

دبي - العربية.نت

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أوقف الجيش اللبناني 9 أشخاص بينهم سوري بعد الاشتباكات في منطقة الطيونة - بدارو بالعاصمة بيروت، اليوم الخميس.

وقال الجيش في بيان، إن قواته عززت انتشارها في المنطقة، وسيّرت دوريات، مؤكداً أن التحقيقات بدأت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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كما أضاف أن "قيادة الجيش أجرت اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة".

كذلك جددت قيادة الجيش تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحداتها بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.

انتشار الجيش اللبناني في بيروت (رويترز)
انتشار الجيش اللبناني في بيروت (رويترز)

عون يتعهد بالمحاسبة

من جهته، قال الرئيس ميشال عون، إن أحداث العنف في بيروت "غير مقبولة"، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عنها والمحرضين.

وذكر عون في كلمة متلفزة اليوم الخميس: "لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة لمصالحه الخاصة، ولن نسمح بأن يتكرر ما حدث اليوم تحت أي ظرف".

كما أضاف أن الاشتباكات التي حصلت ستكون موضع متابعة أمنية وقضائية.

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