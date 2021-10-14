.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عودة خجولة للفتيات إلى بعض  مدارس أفغانستان.. إلا كابل

  • الخط
من إحدى المدارس في أفغانستان (أرشيفية- رويترز)
من إحدى المدارس في أفغانستان (أرشيفية - رويترز)

عودة خجولة للفتيات إلى بعض مدارس أفغانستان.. إلا كابل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما تمضي الأسابيع منذ أغسطس الماضي، دون عودة آلاف الفتيات الأفغانيات إلى مقاعد الدراسة لاسيما في الأقسام المتوسطة والثانوية، سجلت بعض المناطق في شمال البلاد اختراقات.

إذ سمحت الحركة المتشددة التي سيطرت على البلاد منذ أغسطس الماضي بعودة الفتيات إلى المدارس المتوسطة والثانوية واستئناف الدراسة في عدة مقاطعات شمالية، إلا أنها منعتها عن العاصمة كابل وبعض مناطق الجنوب والشرق، التي تعتبر أكثر تحفظاً.

ببنادق على أكتافهم.. عناصر طالبان يمرحون في "الملاهي" العرب والعالم ببنادق على أكتافهم.. عناصر طالبان يمرحون في "الملاهي"

فقد أفاد مسؤولون محليون ومن الحركة أيضا بأن المدارس الثانوية للفتيات في أربع مقاطعات شمالية أعادت فتح أبوابها، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

ففي مقاطعتي بلخ وقندز، اللتين تضمان أكبر مدينتين في الشمال هما مزار الشريف وقندز، أعيد فتح المدارس للفتيات المراهقات منذ حوالي الشهر.

من احدى المدارس في أفغانستان (أسوشييتد برس
من احدى المدارس في أفغانستان (أسوشييتد برس

كذلك الأمر بالنسبة لمقاطعتي سار إي بول وجوزجان.

وقد نقل أشخاص حضروا اجتماعات الحركة مع مسؤولي تلك المدارس، بأن قادة طالبان المحليين طلبوا من المديرين إعادة الفتيات إلى الدراسة.

اقرعوا أبواب الطالبات

إلى ذلك، طلب مسؤول في الحركة في ولاية بلخ، من المعلمين إقناع الفتيات بالعودة، وسط تردد عدد كبير من الأسر خوفاً من عناصر طالبان وسياساتهم المتشددة، فضلاً عن أن العديد من العائلات فرت من منازلها.

وقال المسؤول، بحسب ما أكد معلم اطلع على الاجتماع: "اذهبوا واقرعوا أبواب الطالبات اللواتي لا يحضرن الفصول، واطلبوا منهن الحضور إلى المدرسة".

طلاب مدارس في كابل (أرشيفية- فرانس برس)
طلاب مدارس في كابل (أرشيفية- فرانس برس)

قرار لم يعمم

إلا أن تلك الخطوات أو القرار الذي لم يتم الإعلان عنه على نطاق واسع، لم ينسحب على غير هذه المقاطعات أو حتى العاصمة الأفغانية.

إذ لا تزال أبواب المدارس في كابل مغلقة أمام الفتيات والطالبات، دون معرفة تاريخ استئناف الدراسة، على الرغم من أن الذكور عادوا إلى مدارسهم منذ سبتمبر الماضي.

يذكر أنه منذ تسلم طالبان السلطة منتصف أغسطس الماضي، رسمت أسئلة كثيرة حول توجهات الحركة، فيما يتعلق بحقوق المرأة والنساء في البلاد، لاسيما بعد أن أعلنت في سبتمبر أنها ستسمح بعودة الطلاب والمعلمين الذكور إلى المدارس فقط، فيما بقيت المعلمات والطالبات في البيوت.

عناصر طالبان (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر طالبان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

كما عمدت الحركة خلال الفترة الماضية إلى الطلب من بعض الموظفات في المؤسسات العامة البقاء في منازلهن، وقد أثارت تلك الخطوات قلق آلاف الأفغانيات، فضلاً عن تنديد المنظمات الحقوقية الدولية.

لاسيما أن لطالبان تاريخا قمعيا في ذاكرة العددي من الأفغانيات. فخلال فترة الحكم الأولى لها من 1996 إلى 2001، استبعدت الحركة النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يكنّ قادرات حتى على مغادرة منازلهن إلا فيما ندر.

كما حرمن من التعليم والسفر، فضلاً عن العمل في معظم الوظائف والقطاعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدقوا ماذا فعل لن تصدقوا ماذا فعل "زووم" بالناس!.. إليكم التفاصيل
تدخل بكل شيء.. مادة خطرة جداً تقتل 100 ألف سنوياً تدخل بكل شيء.. مادة خطرة جداً تقتل 100 ألف سنوياً
الأكثر قراءة
قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده
الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية
ماذا يعني تقدم ماذا يعني تقدم "الصدر" في الانتخابات العراقية؟
فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر
قبل أن تذهب
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
اكتشف المزيد