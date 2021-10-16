لجنة ضحايا مرفأ بيروت: ما صدر عن المتحدث باسمنا لا يمثلنا

عقب الفيديو المريب الذي ظهر فيه المتحدث باسمهم، يطالب بتنحي قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أصدر أهالي الضحايا، اليوم السبت، بياناً أكدوا فيه تمسكهم بالقاضي طارق بيطار، الذي يتعرض لهجمة مستمرة منذ أسابيع من قبل حزب الله وحليفته حركة أمل.

وأشاروا إلى أنهم وضعوا ثقتهم في القاضي، منذ البداية، وقد كان أيدهم في هذا الاتجاه منذ البداية المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط.

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إلا أنهم لفتوا إلى ظروف ما لم يحددوها، دفعت على ما يبدو حطيط لتغيير موقفه وأقواله المستغربة.

"لا يمثلنا"

كما شددوا على أن موقف حطيط الأخير الذي أعلن عنه في فيديو انتشر خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل مطالباً بتنحي بيطار، لأن التحقيق بات مسيساً، لا يمثلهم على الإطلاق.

إلى ذلك، أكدوا أن قضيتهم أسمى مِن زَجّها في التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والسلطويّة، مشددين مجدّدًا عَلى ضرورة امتثال كافّة المطلوبين إِلى العدالة أمام التحقيق.

وختموا مؤكدين رفضهم لأي تدخل أو ضغوطات على القضاء.

أتت تلك التطورات بعد أحداث عنف دامية شهدتها بيروت الخميس، أدت إلى مقتل 7 وإصابة العشرات، على خلفية مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل، للمطالبة بتنحي القاضي. إلا أن الأمور سرعان ما تدهورت بشكل دراماتيكي، فعلا الرصاص والقذائف، واحتدمت الاشتباكات في مناطق الطيونة والشياح وعين الرمانة، التي شكلت في الماضي خط تماس خلال الحرب الأهلية.

ولاحقا أكد حزب الله أنه لن يتخلى عن مسار تنحية بيطار، في حين دعا نادي قضاة لبنان إلى وقف التدخلات السافرة في القضاء.