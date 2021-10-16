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لندن توضح.. حادث طعن النائب أميس عمل إرهابي

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الشرطة البريطانية عقب الحادث (ديلي ميل )
الشرطة البريطانية عقب الحادث (ديلي ميل )

لندن توضح.. حادث طعن النائب أميس عمل إرهابي

منفذ عملية الطعن بريطاني من أصل صومالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أن مقتل النائب ديفيد أميس في إسيكس أمس الجمعة، حادث إرهابي.

وأفادت مراسلة العربية / الحدث اليوم السبت، بأن الشرطة البريطانية تقوم بعملية تفتيش في موقعين في لندن، مشيرة إلى أن منفذ الطعن تصرف منفرداً وأنها لا تبحث عن مشتبهين آخرين.

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وأضافت الشرطة البريطانية أن منفذ الاعتداء بريطاني مسلم من أصول صومالية.

طعن مرات عدة

وكان النائب البريطاني توفي متأثراً بجراحه، بعد أن تعرض للطعن مرات عدة، خلال حضوره تجمّعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرق إنجلترا.

كما، أوضحت الشرطة حينها أنها ألقت القبض على المهاجم، بعد أن استدعت عناصرها وحضرت إلى المكان فور ورود معلومات عن عملية الطعن، لكن من دون أن تذكر أميس بالاسم.

وكان السياسي البالغ 69 عاما والعضو البارز في حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظ، يعقد لقاء أسبوعيا روتينيا مع ناخبين في دائرته في "كنيسة بيلفيرز الميثودية" ببلدة لي-أون-سي الصغيرة، قبل أن يفاجئه المعتدي بعدة طعنات أصابته بجروح بالغة وتوفي على إثرها لاحقا.

النائب البريطاني ديفيد أميس
النائب البريطاني ديفيد أميس

هجمات إرهابية

يذكر أن بريطانيا شهدت خلال السنوات الماضية، عدة حوادث طعن وهجمات إرهابية.

كما سبق أن تعرّض نواب بريطانيون لهجمات خلال مناسبات مشابهة في دوائرهم الانتخابية، بما في ذلك النائبة العمالية جو كوكس التي قتلت سنة 2016 قبيل استفتاء بريكست.

الشرطة البريطانية (ديلي ميل)
الشرطة البريطانية (ديلي ميل)

كذلك، أصيب النائب الليبرالي الديمقراطي نايجل جونز بجروح في العام 2000، وقتل أحد مساعديه، بعد تعرضه لاعتداء من قبل شخص كان يحمل سيفا في غرب إنجلترا.

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