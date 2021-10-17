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لم يقدم أوراق اعتماده.. السفير الفرنسي في بيلاروسيا يغادر مطروداً                 

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Belarusian President Alexander Lukashenko holds a news conference in Minsk, Belarus August 9, 2021. (Maxim Guchek/BelTA/Handout via Reuters)
رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكو

لم يقدم أوراق اعتماده.. السفير الفرنسي في بيلاروسيا يغادر مطروداً

وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 أكتوبر

موسكو - فرانس برس 

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غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا، نيكولا دو بويان دو لاكوست، البلاد بعدما طلبت منه مينسك القيام بذلك قبل الاثنين، وفق ما أفادت متحدثة باسم السفارة، الأحد.

ولم توضح المتحدثة السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية إلى أن تطلب مغادرة السفير.

وقالت إن "وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 أكتوبر"، مضيفة أن "السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروسيا اليوم، الأحد".

وأوضحت أنه "ودع طاقم السفارة ووجه رسالة مصورة إلى الشعب البيلاروسي ستبث غدا الاثنين على موقع السفارة".

وذكرت وسائل إعلام بيلاروسية أن السفير لم يقدم أبدا أوراق اعتماده إلى الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

وعلى غرار دول أخرى في الاتحاد الاوروبي، لم تعترف فرنسا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس الفائت وفاز فيها لوكاشنكو بولاية سادسة، ما أدى إلى تظاهرات حاشدة غير مسبوقة استمرت أشهرا عدة في الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على نظام بيلاروسيا ردا على قمع لوكاشنكو لمعارضيه.

ونجحت مينسك في احتواء التظاهرات وسجنت مئات المعارضين وأغلقت عشرات وسائل الإعلام ومقار منظمات غير حكومية، فيما أجبر معارضون آخرون على اختيار المنفى.

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